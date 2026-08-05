ما أجمل اللحظة.. طرابزون سبور ينشر صور حفاوة الجماهير بوصول محمد صلاح

نشرت الصفحة الرسمية لنادي طرابزون سبور عبر حسابها على موقع "فيسبوك" صورًا للنجم المصري محمد صلاح، خلال الاستقبال الجماهيري الحاشد الذي حظي به فور وصوله إلى مدينة طرابزون، وعلقت عليها بعبارة: "ما أجمل اللحظة"، في إشارة إلى الأجواء الاستثنائية التي صاحبت وصول قائد منتخب مصر.

وشهدت مدينة طرابزون التركية أجواءً جماهيرية غير مسبوقة، بالتزامن مع وصول محمد صلاح، تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى صفوف طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتداولت جماهير النادي مقطع فيديو مؤثرًا لمشجع من طرابزون سبور لم يتمالك دموعه أثناء متابعته التغطية التلفزيونية لوصول محمد صلاح إلى تركيا، في مشهد عكس حجم الفرحة التي يعيشها أنصار الفريق بعد اقتراب إتمام الصفقة.

وأشعلت جماهير طرابزون الأجواء بالألعاب النارية والهتافات، وسط حالة من الحماس الكبير لاستقبال "الملك المصري"، في مشاهد تعكس حجم الترقب الجماهيري لانضمام أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم إلى صفوف الفريق التركي.

كما توافدت أعداد كبيرة من المشجعين إلى مطار طرابزون لاستقبال محمد صلاح والترحيب به فور وصوله، بينما شهدت الشوارع المحيطة بالمطار تجمعات جماهيرية واحتفالات استمرت لساعات، رافعة الأعلام واللافتات التي حملت صور النجم المصري.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح، عقب انتهاء المفاوضات بين جميع الأطراف، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن المنتظر أن تُحسم الصفقة رسميًا، عقب استكمال الإجراءات الإدارية، قبل تقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف طرابزون سبور، وسط ترقب كبير من جماهير النادي التي تعول على قائد منتخب مصر لقيادة الفريق إلى تحقيق النجاحات خلال الموسم الجديد.