قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الملك المصري أصيب بالذهول.. صحف تركيا تحتفي باستقبال صلاح في طرابزون
بعد محمد صلاح.. رئيس طرابزون يحسم الجدل حول صفقة مرموش
رويترز: إيران تهدد دول الخليج باستهداف منشآت الطاقة حال تجدد الضربات الأمريكية
«مو صلاح.. مو صلاح».. طفل تركي يخطف القلوب بعد انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور
بعد طرح نيسان مجنايت.. 5 سيارات SUV المدمجة بالسوق المصري
على أنغام بشرة خير.. 5 مشاهد استثنائية من استقبال جماهير طرابزون لـ محمد صلاح
وسط تصعيد مستمر بالجنوب.. تعليق محادثات إسرائيل ولبنان في روما
ضياء السيد يعلق على انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور.. ويؤكد: الصفقة لها أبعاد كبيرة
هرجع أتابع مسلسلات تركي.. وسائل إعلام تركية تنسب منشورًا إلى زوجة صلاح بالخطأ
رابطة الأندية تُبقي قواعد استقدام الحكام الأجانب دون تعديل في لائحة الدوري الممتاز
«بتطلع زي الصاروخ.. وتنزل زي الريشة» .. أستاذ اقتصاد يُفسّر سر بطء تراجع الأسعار
بمشاركة الأهلي وزد.. موعد والقنوات الناقلة لقرعة الكونفدرالية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ملك البحرين يجدد إدانة العدوان على مصر في ميناء دمياط وتأييده لما تتخذه القاهرة من إجراءات

ملك البحرين
ملك البحرين
الخارجي

جدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إدانة بلاده للاعتداء الذي استهدف مصر في ميناء دمياط، مؤكدًا تضامن البحرين مع القاهرة ودعمها لما تتخذه من إجراءات تستهدف حماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأكد ملك البحرين، خلال مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أمن مصر واستقرارها يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة للبحرين، مشددًا على دعم بلاده للجهود المصرية الرامية إلى حماية أراضيها ومصالحها الوطنية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

ويأتي الموقف البحريني في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة والمنامة، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تنسيقًا متواصلًا بشأن القضايا العربية والإقليمية، إلى جانب تأكيد متبادل على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وتكتسب الإدانة أهمية خاصة في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، والتي انعكست على عدد من دولها وممراتها البحرية والمنشآت الحيوية، وسط تحركات عربية متواصلة للتعامل مع تداعيات التصعيد وحماية أمن الدول وسلامة أراضيها.

وتؤكد مصر، في مواقفها الرسمية، تمسكها بحقها في حماية أمنها القومي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أراضيها أو منشآتها الحيوية، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

ويرتبط ميناء دمياط بأهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لمصر، باعتباره أحد الموانئ الرئيسية على ساحل البحر المتوسط، ويضم مرافق ومنشآت مرتبطة بحركة التجارة والطاقة والنقل البحري، ما يجعل أي استهداف لمنشآت أو مواقع حيوية محل اهتمام على المستويين الأمني والاقتصادي.

وتعكس تصريحات ملك البحرين كذلك استمرار التنسيق بين القاهرة والمنامة في مواجهة التطورات الإقليمية. وكانت العلاقات المصرية البحرينية قد شهدت خلال الفترة الماضية اتصالات رفيعة المستوى، في إطار التشاور بشأن الأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد العسكري، حيث أكدت مصر في مناسبات عدة تضامنها مع دول الخليج ورفضها لأي اعتداءات تهدد أمنها واستقرارها.

الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين مصر ميناء دمياط تضامن البحرين مع القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

مشغولات ذهبية

قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تنسيق الجامعات

بشري سارة لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

الاحتلال الإسرائيلي

انقطاع واسع للتيار الكهربائي في تل أبيب.. فما السبب

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

الإيجار التمليكي 2026

إزاي تحجز شقة بنظام الإيجار التمليكي 2026؟.. إليك الأوراق المطلوبة وآلية السداد

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس: 4 خطوات تجعل الإنسان شاهدًا حقيقيًا للمسيح

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس: الأمانة هي النور الحقيقي الذي يشهد للمسيح

مطار القاهرة

أقلام مونجارو ومخدر القات.. ضبط 3 محاولات تهريب في مطار القاهرة

بالصور

بعد طرح نيسان مجنايت.. 5 سيارات SUV المدمجة بالسوق المصري

سيارات SUV المدمجة
سيارات SUV المدمجة
سيارات SUV المدمجة

احميه فى الحر .. ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن

ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن
ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن
ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت

بعد انتقال محمد صلاح.. ماذا تعرف عن مدينة طرابزون التركية؟

مدينة طرابزون تركيا
مدينة طرابزون تركيا
مدينة طرابزون تركيا

فيديو

الفنان ساموزين

ساموزين يطرح عيشني عنوان الميني ألبوم

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد