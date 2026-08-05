ملك البحرين يجدد إدانة العدوان على مصر في ميناء دمياط وتأييده لما تتخذه القاهرة من إجراءات

جدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إدانة بلاده للاعتداء الذي استهدف مصر في ميناء دمياط، مؤكدًا تضامن البحرين مع القاهرة ودعمها لما تتخذه من إجراءات تستهدف حماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأكد ملك البحرين، خلال مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أمن مصر واستقرارها يمثلان أهمية كبيرة بالنسبة للبحرين، مشددًا على دعم بلاده للجهود المصرية الرامية إلى حماية أراضيها ومصالحها الوطنية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

ويأتي الموقف البحريني في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة والمنامة، والتي شهدت خلال السنوات الماضية تنسيقًا متواصلًا بشأن القضايا العربية والإقليمية، إلى جانب تأكيد متبادل على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وتكتسب الإدانة أهمية خاصة في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، والتي انعكست على عدد من دولها وممراتها البحرية والمنشآت الحيوية، وسط تحركات عربية متواصلة للتعامل مع تداعيات التصعيد وحماية أمن الدول وسلامة أراضيها.

وتؤكد مصر، في مواقفها الرسمية، تمسكها بحقها في حماية أمنها القومي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أراضيها أو منشآتها الحيوية، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

ويرتبط ميناء دمياط بأهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة لمصر، باعتباره أحد الموانئ الرئيسية على ساحل البحر المتوسط، ويضم مرافق ومنشآت مرتبطة بحركة التجارة والطاقة والنقل البحري، ما يجعل أي استهداف لمنشآت أو مواقع حيوية محل اهتمام على المستويين الأمني والاقتصادي.

وتعكس تصريحات ملك البحرين كذلك استمرار التنسيق بين القاهرة والمنامة في مواجهة التطورات الإقليمية. وكانت العلاقات المصرية البحرينية قد شهدت خلال الفترة الماضية اتصالات رفيعة المستوى، في إطار التشاور بشأن الأوضاع في المنطقة وتداعيات التصعيد العسكري، حيث أكدت مصر في مناسبات عدة تضامنها مع دول الخليج ورفضها لأي اعتداءات تهدد أمنها واستقرارها.