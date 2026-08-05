الخارجية الأمريكية ترصد مكافآت بـ 102 مليون دولار للإيقاع بزعماء عصابة مكسيكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها رصدت مكافآت يصل إجماليها إلى 102 مليون دولار للإيقاع بـ 8 من زعماء وشركاء "كارتل الجيل الجديد في خاليسكو" المكسيكية، إحدى أكبر عصابات الاتجار بالمخدرات وأخطرها.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية: "في خطوة تاريخية وحاسمة لدعم مهمة الرئيس ترامب للقضاء على عصابات المخدرات الإرهابية التي تهدد الشعب الأمريكي، أعلن مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن مكافآت تصل قيمتها الإجمالية إلى 102 مليون دولار أمريكي، مقابل معلومات تُفضي إلى اعتقال و/أو إدانة ثمانية من زعماء كارتل الجيل الجديد في خاليسكو (CJNG) وشركائها في أي دولة".

وأوضح البيان أن إدارة ترامب صنفت هذه العصابة "منظمة إرهابية أجنبية" و"منظمة إرهابية عالمية مصنفة تصنيفًا خاصًا"، وأنها "من بين أخطر تنظيمات المخدرات الإرهابية وأكثرها عنفًا في نصف الكرة الأرضية، حيث تُسمّم المجتمعات الأمريكية بمواد الفنتانيل والكوكايين والهيروين والميثامفيتامين غير المشروعة".

ومن بين المكافآت التي عرضتها الخارجية الأمريكية، مكافأة تصل إلى 25 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تُؤدي إلى القبض على خوان كارلوس فالنسيا جونزاليس، الملقب بـ"بيلون"، وهو الزعيم الجديد للعصابة المكسيكية الذي خلف مؤسسها نيميسيو روبين أوسيجويرا ثيربانتس، الملقب بـ"إل مينتشو"، بعد مقتله في مواجهات مع القوات المكسيكية في فبراير الماضي.

كما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على تأشيرات 65 فردًا، وألغت تأشيرات 26 فردًا من عائلات ومعارف أشخاص مرتبطين بالعصابة، بحسب البيان.