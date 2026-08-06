قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الملك المصري أصيب بالذهول.. صحف تركيا تحتفي باستقبال صلاح في طرابزون
بعد محمد صلاح.. رئيس طرابزون يحسم الجدل حول صفقة مرموش
رويترز: إيران تهدد دول الخليج باستهداف منشآت الطاقة حال تجدد الضربات الأمريكية
«مو صلاح.. مو صلاح».. طفل تركي يخطف القلوب بعد انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور
بعد طرح نيسان مجنايت.. 5 سيارات SUV المدمجة بالسوق المصري
على أنغام بشرة خير.. 5 مشاهد استثنائية من استقبال جماهير طرابزون لـ محمد صلاح
وسط تصعيد مستمر بالجنوب.. تعليق محادثات إسرائيل ولبنان في روما
ضياء السيد يعلق على انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور.. ويؤكد: الصفقة لها أبعاد كبيرة
هرجع أتابع مسلسلات تركي.. وسائل إعلام تركية تنسب منشورًا إلى زوجة صلاح بالخطأ
رابطة الأندية تُبقي قواعد استقدام الحكام الأجانب دون تعديل في لائحة الدوري الممتاز
«بتطلع زي الصاروخ.. وتنزل زي الريشة» .. أستاذ اقتصاد يُفسّر سر بطء تراجع الأسعار
بمشاركة الأهلي وزد.. موعد والقنوات الناقلة لقرعة الكونفدرالية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«بتطلع زي الصاروخ.. وتنزل زي الريشة» .. أستاذ اقتصاد يُفسّر سر بطء تراجع الأسعار

الأسعار
الأسعار

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن ارتفاع الأسعار بسرعة وعدم تراجعها بالمعدل نفسه ليس ظاهرة مصرية، وإنما ظاهرة اقتصادية عالمية معروفة باسم «الصواريخ والريش».

وأوضح سليمان، خلال برنامج «مساء DMC»، أن الأسعار ترتفع بسرعة كبيرة مثل الصاروخ عند حدوث الأزمات أو زيادة أسعار الطاقة والغذاء، لكنها تتراجع ببطء شديد مثل الريشة، وقد لا تعود إلى مستوياتها السابقة في خط مستقيم.

المنتجون ينقلون زيادة التكلفة سريعًا

أرجع أستاذ الاقتصاد سرعة ارتفاع الأسعار إلى سعي المنتجين للحفاظ على قدرتهم على شراء المواد والمخزون بأسعار جديدة، خاصة في أوقات الأزمات وارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

وأوضح أن المنتج قد يرفع الأسعار سريعًا خوفًا من عدم قدرته على تعويض المخزون أو رأس المال العامل إذا استمر في البيع بالأسعار القديمة.

الحلقات الوسيطة تحافظ على أرباحها

وأشار إلى أن الحلقات الوسيطة بين المنتج أو المستورد والتاجر النهائي تسعى إلى الحفاظ على أرباحها خلال فترات التضخم، وقد تزيد هامش الربح لمواجهة تراجع القوة الشرائية.

وأضاف أن هذه الزيادات تنتقل في النهاية إلى المستهلك، ما يساهم في استمرار ارتفاع الأسعار.

غياب شفافية الأسعار

ولفت «سليمان» إلى أن ضعف إتاحة المعلومات وغياب شفافية الأسعار في بعض الأسواق، خاصة بالدول النامية، يؤدي إلى اختلاف أسعار السلعة نفسها بين المحافظات والمناطق المختلفة.

وأكد أن توافر معلومات واضحة عن الأسعار يساعد على زيادة كفاءة السوق، بينما يؤدي غيابها إلى انخفاض كفاءة التسعير.

احتكار القلة وتأخر خفض الأسعار

وأوضح أن بعض السلع يعتمد على عدد محدود من المستوردين أو المنتجين، وهو ما يعرف اقتصاديًا بـ«احتكار القلة».

وأشار إلى أن هذه الشركات قد ترفع الأسعار سريعًا عند زيادة الأسعار العالمية، لكنها قد تؤخر خفضها عند التراجع، بحجة وجود مخزون تم شراؤه بأسعار مرتفعة.

الأجور تجعل الأسعار أكثر «لزوجة»

وأضاف أن الأجور والمرتبات تمثل جزءًا من تكاليف الإنتاج، وعندما ترتفع لمواجهة التضخم لا تعود إلى الانخفاض بسهولة، وهو ما يساهم في استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه العوامل تخلق ما يعرف بـ«الأسعار اللازجة»، التي ترتفع بسرعة خلال الأزمات، لكنها تحتاج إلى وقت أطول حتى تتراجع.

https://web.facebook.com/reel/1160259320513612 

احتكار_القلة الأسواق الأسعار التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

مشغولات ذهبية

قفزة في أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تنسيق الجامعات

بشري سارة لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

الاحتلال الإسرائيلي

انقطاع واسع للتيار الكهربائي في تل أبيب.. فما السبب

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

الإيجار التمليكي 2026

إزاي تحجز شقة بنظام الإيجار التمليكي 2026؟.. إليك الأوراق المطلوبة وآلية السداد

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس: 4 خطوات تجعل الإنسان شاهدًا حقيقيًا للمسيح

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس: الأمانة هي النور الحقيقي الذي يشهد للمسيح

مطار القاهرة

أقلام مونجارو ومخدر القات.. ضبط 3 محاولات تهريب في مطار القاهرة

بالصور

بعد طرح نيسان مجنايت.. 5 سيارات SUV المدمجة بالسوق المصري

سيارات SUV المدمجة
سيارات SUV المدمجة
سيارات SUV المدمجة

احميه فى الحر .. ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن

ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن
ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن
ماسك طبيعي لترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ وملفت

بعد انتقال محمد صلاح.. ماذا تعرف عن مدينة طرابزون التركية؟

مدينة طرابزون تركيا
مدينة طرابزون تركيا
مدينة طرابزون تركيا

فيديو

الفنان ساموزين

ساموزين يطرح عيشني عنوان الميني ألبوم

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد