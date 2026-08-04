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رسميًا.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد زيادة أسعار الكهرباء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

رسميًا.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد زيادة أسعار الكهرباء

رسميًا.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد زيادة أسعار الكهرباء
رسميًا.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد زيادة أسعار الكهرباء
ولاء عادل

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل المثار بشأن احتمالية زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو عقب تحريك أسعار الكهرباء، مؤكدة استمرار العمل بالأسعار الرسمية المقررة دون أي تعديل، مع تشديد الرقابة على المخابز لضمان الالتزام بالتسعيرة والأوزان المحددة.

وأصدرت الوزارة توجيهات إلى قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين في جميع المحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز السياحية والإفرنجية، ومتابعة عمليات الإنتاج والبيع على مدار اليوم، للتأكد من الالتزام بالتوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 الخاص بتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي والفينو.

وأكدت الوزارة أن المخابز ملزمة بالإعلان عن الأسعار والأوزان في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع عدم تحصيل أي مبالغ تتجاوز الأسعار المعتمدة، مشيرة إلى أن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية.

أسعار الخبز السياحي

حددت وزارة التموين الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر على النحو التالي:

  • 80 جرامًا: 2 جنيه.
  • 60 جرامًا: 1.5 جنيه.
  • 40 جرامًا: جنيه واحد.

أسعار الخبز الفينو

أما أسعار الخبز الفينو فجاءت كالآتي:

  • 50 جرامًا: 2 جنيه.
  • 40 جرامًا: 1.5 جنيه.
  • 30 جرامًا: جنيه واحد.

وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الرقابية ستواصل تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع مباحث التموين، لرصد أي مخالفات تتعلق بزيادة الأسعار أو نقص الأوزان أو عدم إعلان الأسعار، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون استثناء.

كما ناشدت المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها، سواء من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر الخط الساخن 16528، أو من خلال جهاز حماية المستهلك على الرقم 19588.

ويأتي تأكيد وزارة التموين بالتزامن مع إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق تعريفة جديدة لاستهلاك الكهرباء بمتوسط زيادة يبلغ نحو 12%، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، وهو ما دفع الوزارة إلى التأكيد على عدم تأثر أسعار الخبز السياحي والفينو بهذه الزيادة، واستمرار العمل بالتسعيرة المعتمدة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.ش

أسعار الخبز أسعار الخبز السياحي أسعار الفينو أسعار الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء

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