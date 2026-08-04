إطلالات مثيرة.. مي عمر تشعل الأجواء في الموسم الصيفي الحالي

شاركت الفنانة مى عمر ، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالات مى عمر..

وظهرت مى عمر ، باطلالات ملفتة مرتدية ملابس صيفية كشفت عن أناقتها و قوامها الممشوق.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثته