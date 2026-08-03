درة تبهر جمهورها بأحدث إطلالاتها .. صور

شاركت الفنانة درة صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت درة بلوك كاجوال وميك اب بني يبرز جمال عيونها، ولاقت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

من جانب آخر، أعربت درة عن حزنها لما تشهده تونس، بلدها، والجزائر، داعية الله أن يحفظ البلدين وأن يجعل هذه المحنة تمر بسلام، كما تمنت الرحمة لضحايا الحرائق، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يعوض الله كل من تضرر جراء هذه الكارثة.

واختتمت الفنانة رسالتها بالتأكيد على أن قلوب الجميع ودعواتهم مع أهالي تونس والجزائر، متمنية انتهاء الأزمة في أقرب وقت وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.