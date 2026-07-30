درة تتألق في لوك أنيق يبرز جمالها ورشاقتها

شاركت الفنانة درة، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت درة الأنظار بلوك أنيق، واستعرضت جمالها ورشاقتها ولاقت تفاعلاً واعجاب من جمهورها.

من جانب آخر، أعربت درة عن حزنها لما تشهده تونس، بلدها، والجزائر، داعية الله أن يحفظ البلدين وأن يجعل هذه المحنة تمر بسلام، كما تمنت الرحمة لضحايا الحرائق، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يعوض الله كل من تضرر جراء هذه الكارثة.

واختتمت الفنانة رسالتها بالتأكيد على أن قلوب الجميع ودعواتهم مع أهالي تونس والجزائر، متمنية انتهاء الأزمة في أقرب وقت وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.