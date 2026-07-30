الأوقاف: 157 قافلة دعوية و5 آلاف ندوة و19 ألف لقاء للطفل خلال يوليو

أعلنت وزارة الأوقاف ، عن تحقيق إنجازات واسعة ومؤثرة للإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني الصحيح، وترسيخ منظومة القيم الأخلاقية والوطنية في المجتمع.

وأكدت وزارة الأوقاف أن أنشطتها الدعوية شهدت توسعًا ملحوظًا خلال الشهر، حيث تم تنفيذ 157 قافلة دعوية متنوعة، شملت قوافل مشتركة مع الأزهر الشريف، وأخرى مخصصة للواعظات، بالإضافة إلى قوافل استهدفت المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا، بما يعكس حرص الوزارة على الوصول إلى جميع فئات المجتمع دون استثناء.

استضافت 168 أسبوعا ثقافيا في المساجد

وأوضح البيان أن المساجد الكبرى بمختلف المحافظات استضافت 168 أسبوعًا ثقافيًا، إلى جانب تنظيم 5100 مجلس فقه وندوة علمية، تنوعت بين ندوات تثقيفية ومجالس للإفتاء، بمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر الشريف وأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فضلًا عن الأئمة والواعظات، في إطار دعم الخطاب الديني الرشيد.

وفي سياق الارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي، أشارت الوزارة إلى تنفيذ 8000 درس ضمن برنامج المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف، بالإضافة إلى 13500 درس منهجي للأئمة والواعظات، و1532 مجلسًا علميًا على مستوى المديريات الإقليمية، بما يسهم في تطوير الأداء الدعوي ورفع كفاءة الكوادر.

كما أولت وزارة الأوقاف اهتمامًا خاصًا بالنشء، حيث تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل في 20880 مسجدًا، بإجمالي 187700 لقاء، إلى جانب تنظيم لقاءات مخصصة ضمن برنامج "لقاء الطفل قيادات"، بما يعزز بناء وعي الأجيال الجديدة على أسس دينية ووطنية صحيحة.

وأضاف البيان أن التعاون مع وسائل الإعلام والجهات المختلفة أسفر عن تنفيذ 13 ندوة مشتركة إعلاميًا، و54 ندوة كبرى بالمديريات، فضلًا عن 4913 ندوة ومبادرة توعوية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات، تناولت موضوعات مجتمعية مهمة مثل الصحة الإنجابية، وتنمية المهارات، ودعم الإبداع، والتوعية داخل بيئات العمل.

الأنشطة الدعوية تشمل 43000 مسجد محوري

وامتدت الأنشطة الدعوية لتشمل نحو 43000 مسجد محوري على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنفيذ مبادرة قراءة البردة الشريفة في 13000 مسجد، دعمًا للارتباط بالتراث الإسلامي وتعزيز القيم الروحية.

وفي إطار تطوير الكوادر الدعوية، أعلنت الوزارة اعتماد 165 خطيبًا وواعظة واحدة خلال الشهر، في خطوة تستهدف دعم المنظومة الدعوية بكفاءات مؤهلة قادرة على أداء رسالتها بكفاءة واقتدار.

وأكدت وزارة الأوقاف على استمرار جهودها في تكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية، والعمل على تجديد الخطاب الديني بما يواكب التحديات المعاصرة، ويسهم في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك قائم على القيم الوسطية والاعتدال.