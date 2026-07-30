التعليم العالي تكثف حملاتها ضد الكيانات الوهمية وتغلق 4 منشآت بمحافظتي القاهرة والإسكندرية

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، قرارًا بغلق 4 منشآت وهمية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "إيليت أكاديمي" والكائن مقرها في مبنى أ (مول square) أول عباس العقاد – مدينة نصر – الدور الثاني، مدينة نصر – محافظة القاهرة.

وتبين للجنة أن المنشأة سبق غلقها بعد صدور القرار الوزارى رقم 1843 بتاريخ 25/9/2024 بالمقر القديم الكائن في 15 شارع الدكتور محمد مندور - شارع الطيران - مدينة نصر - محافظة القاهرة.

وتزعم المنشأة قبول خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، كما تزعم منح شهادات معتمدة من الجامعات المصرية والدولية في الأقسام الهندسية (هندسة البترول و التعدين - هندسة المساحة العامة والخرائط - هندسة الحاسبات و نظم المعلومات)، والأقسام الطبية (قسم التحاليل الطبية - قسم التمريض العام)، والأقسام الأدبية (قسم الصحافة وإعلام - قسم إدارة أعمال).

كما أصدر الوزير قرارًا بغلق المنشآت الوهمية التالية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية:

* المنشأة المسماة "أكاديمية الصحافة والإعلام" Journalism And Mass Media Academy والكائن مقرها في 11 شارع يوسف الجندي مع التحرير ـ باب اللوق ـ داخل مبنى شركة مقر MQR ـ الحرم اليونانى ـ محافظة القاهرة، وتدعي قبول ومنح الطلاب شهادات معتمدة في مجال الصحافة والإعلام (بكالوريوس الإعلام الحديث)، من الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والشهادات الفنية والثانوية الأزهرية، بصرف النظر عن مجموع الطالب بمدة دراسة أربعة سنوات، علاوة على إيهامهم بقدرتها على إلحاقهم بالعمل بمختلف المنصات الإعلامية وذلك من خلال ما تروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

* المنشأة المسماة "أكاديمية أبيكس كولج " والكائن مقرها في 3 شارع الأتايكة – سيدي جابر – محافظة الإسكندرية، بتدريب مهني يهدف إلى التأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل، وتشمل عدة أقسام هي (الخدمات الصحية – المختبرات والمعامل – الصحافة والاعلام – البترول والبتروكيماويات – إدارة الأعمال – المساحة والخرائط – تركيبات الأسنان – تكنولوجيا – المعلومات – السياحة والفنادق)، وأنها توفر فرص تدريب عملي وتوظيف بعد التخرج ومناهج علمية وشهادات معتمدة.

* المنشأة المسماة "نوليكس أكاديمي" والكائن مقرها في 29 برج سما شارع طه حمادي من شارع الجيش ـ كليوبترا ـ أمام كافيه ويف ـ سيدي جابر ـ محافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط تعليمي بدون الحصول على التراخيص اللازمة، والإعلان عن تقديم برامج تدريبية في أقسام (التمريض - مختبرات تحاليل - أشعة - تركيبات أسنان - مساحة - بترول – إدارة أعمال - حاسب آلي - سياحة وفنادق - صحافة وإعلام).

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوصيات لجنة الضبطية القضائية، كما وجه بمخاطبة محافظي القاهرة والإسكندرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كلٌّ في نطاق اختصاصه، لضمان تنفيذ قرارات الغلق.

ووجه الوزير بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي، وإحاطتها بصورة من تقرير لجنة الضبطية القضائية وصورة من القرار الوزاري الصادر بالغلق، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإعمال شؤونها حيال هذه المنشآت، وفقًا لاختصاصاتها.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقارير دورية أسبوعية إلى قطاع التعليم؛ تمهيدًا لاتخاذ لجان الضبطية القضائية الإجراءات القانونية اللازمة بحق الكيانات الوهمية.

وأضاف أنه في إطار التنسيق المستمر مع وزارة العدل، تم دعم لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي بزيادة عدد أعضائها، بما يسهم في تكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وتعزيز جهودها في رصد ومواجهة تلك الكيانات المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

● قناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (يوتيوب):

https://youtube.com/@mohesregypt

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:

https://www.facebook.com/share/p/14kMiEc8kMg/

● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة:

https://www.facebook.com/share/p/1BPUqk1ze9/