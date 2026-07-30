أسعار السجائر اليوم في مصر الخميس 30 يوليو 2026.. المحلي والمستورد

واصلت أسعار السجائر في مصر اليوم الخميس 30 يوليو 2026 استقرارها داخل الأسواق المحلية، دون تسجيل أي تحركات جديدة في أسعار الأصناف المحلية أو المستوردة، بالتزامن مع استمرار اهتمام المستهلكين بمتابعة أحدث الأسعار بصورة يومية، خاصة في ظل تزايد معدلات البحث عن أسعار السجائر والتبغ المُسخن لمعرفة أي تغييرات قد تطرأ على السوق المصرية.

ويحرص عدد كبير من المدخنين والتجار على متابعة تحديثات الأسعار بشكل مستمر، سواء بالنسبة للسجائر المحلية أو العلامات التجارية المستوردة، بالإضافة إلى منتجات التبغ المُسخن، وهو ما يجعل أسعار السجائر من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث ومنصات الأخبار.

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أسعار السجائر المحلية اليوم الخميس 30 يوليو 2026

شهدت أسعار السجائر المحلية استقرارًا عند مستوياتها المعلنة، دون أي تغييرات جديدة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي.

سجل سعر كليوباترا كينج سايز 48 جنيهًا .

. سجل سعر كليوباترا سوفت كوين 48 جنيهًا .

. سجل سعر كليوباترا بوكس 48 جنيهًا .

. سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول 48 جنيهًا .

. سجل سعر كليوباترا سوبر 48 جنيهًا .

. سجل سعر بوسطن وبلومنت 48 جنيهًا .

. سجل سعر مونديال بجميع أنواعه 48 جنيهًا .

. سجل سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري نحو 48 جنيهًا .

. سجل سعر مونديال «أحمر - أصفر - سيلفر» نحو 48 جنيهًا .

. سجل سعر ماتوسيان نحو 48 جنيهًا.

ويعكس استقرار هذه الأسعار استمرار العمل بالتسعير الرسمي المعلن داخل الأسواق، دون حدوث أي زيادات على الأصناف المحلية خلال الفترة الحالية.

أسعار السجائر المستوردة اليوم في مصر

كما استقرت أسعار السجائر المستوردة عند مستوياتها الأخيرة دون تسجيل أي تغييرات ملحوظة، لتظل الأسعار الرسمية كما هي، وجاءت على النحو الآتي.

بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا .

. بلغ سعر عبوة مارلبورو نحو 102 جنيه .

. بلغ سعر عبوة مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا .

. بلغ سعر عبوة إل آند إم نحو 82 جنيهًا .

. بلغ سعر عبوة دافيدوف نحو 102 جنيه .

. بلغ سعر عبوة ونستون نحو بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

وتحافظ العلامات التجارية المستوردة على مستوياتها السعرية الحالية، مع استمرار طرحها في الأسواق وفق الأسعار الرسمية المعتمدة.

أسعار التبغ المُسخن اليوم الخميس 30 يوليو 2026

شهدت منتجات التبغ المُسخن أيضًا استقرارًا في أسعارها، دون أي تعديل جديد، وجاءت الأسعار على النحو الآتي.

وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها إلى 82 جنيهًا في مصر.

في مصر. وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها إلى 69 جنيهًا للعبوة.

للعبوة. بينما بلغ سعر التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعه نحو 87 جنيهًا للعبوة.

ويأتي هذا الاستقرار ليشمل مختلف فئات منتجات التبغ المُسخن المتداولة في السوق المحلية، بالتزامن مع ثبات أسعار السجائر التقليدية.

ما أسباب استقرار أسعار السجائر في الأسواق؟

يعكس استقرار أسعار السجائر استمرار الرقابة على الأسواق وتطبيق التسعير الرسمي من قبل الشركات المنتجة، إلى جانب جهود الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار خارج الإطار المعلن.

كما يأتي هذا الاستقرار في ظل ثبات نسبي في حركة الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، وهو ما ساهم في الحد من أي تغيرات مفاجئة داخل السوق خلال الفترة الحالية.

استمرار متابعة أسعار السجائر في السوق المصرية

تمثل أسعار السجائر المحلية والمستوردة أحد المؤشرات التي يتابعها المستهلكون بصورة مستمرة، خاصة مع تزايد البحث عن أحدث الأسعار اليومية، سواء للأصناف المحلية أو المستوردة أو منتجات التبغ المُسخن، وهو ما يجعل تحديثات الأسعار محل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين والتجار على حد سواء.

ويؤكد استمرار ثبات الأسعار المعلنة اليوم استقرار السوق خلال الفترة الحالية، مع بقاء الأسعار الرسمية دون تغيير على مختلف العلامات التجارية الواردة، سواء في فئة السجائر المحلية أو المستوردة أو منتجات التبغ المُسخن.