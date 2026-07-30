مدبولي: قرارات الدولة لا تُصنع على السوشيال ميديا.. ونستعد لسيناريو استمرار أزمات المنطقة حتى 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبني قراراتها على دراسات دقيقة وسيناريوهات مدروسة، وليس استجابة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الدولة وقدرتها الاقتصادية يظل المعيار الأساسي في عملية صنع القرار.

إعداد السيناريوهات الحكومية

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن إعداد السيناريوهات الحكومية يعتمد على مجموعة كبيرة من العوامل، في مقدمتها الحفاظ على تماسك الدولة، واستقرارها الاقتصادي، وقدراتها اللوجستية، موضحًا أن اتخاذ القرار لا يمكن أن يستند إلى الآراء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التي غالبًا ما تتضمن آراء متناقضة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تعتمد في قراراتها على بيانات ومعلومات وتقارير متخصصة قد لا تكون متاحة للرأي العام، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تمتلك تقديرات ترجح احتمالات عودة التصعيد العسكري في المنطقة، حتى في الفترات التي شهدت فيها الأسواق العالمية تراجعًا مؤقتًا في أسعار الطاقة.

عدم التسرع في اتخاذ قرارات

وأوضح أن هذه التقديرات دفعت الحكومة إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات مرتبطة بانخفاض الأسعار، لأن المؤشرات كانت تشير إلى إمكانية ارتفاعها مجددًا مع تجدد التوترات، مؤكدًا أن إدارة الدولة تقوم على استشراف المستقبل والاستعداد لمختلف الاحتمالات.

وفي الشأن الاقتصادي، كشف مدبولي أن الحكومة وضعت ضمن البرنامج الاقتصادي لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عدة سيناريوهات، من بينها استمرار الاضطرابات الإقليمية حتى عام 2030، موضحًا أن هذه السيناريوهات تتضمن آليات التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود، وتراجع بعض الموارد السيادية، وضمان استمرار قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

استقرار الاقتصاد الوطني

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تراجع هذه السيناريوهات بشكل مستمر، وتختار المسار الأنسب وفقًا لتطورات الأوضاع، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية مصالح الدولة والمواطنين.