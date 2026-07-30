مدبولي يحسم الجدل حول لجنة فاقوس: الطلاب متفوقون منذ الإعدادية.. والمدارس التكنولوجية بوابة حقيقية لسوق العمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجدل الذي أثير بشأن ارتفاع نتائج طلاب إحدى لجان الثانوية العامة في مركز فاقوس لا يستند إلى وقائع، موضحًا أن مراجعة بيانات الطلاب أثبتت أنهم من المتفوقين دراسيًا منذ سنوات، وليسوا حالة استثنائية.

إعلان نتيجة الثانوية العامة

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إنه تواصل فور إعلان نتيجة الثانوية العامة مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقب تداول تساؤلات بشأن ارتفاع نسب النجاح داخل لجنة فاقوس، موضحًا أن الوزارة راجعت السجل الدراسي للطلاب، وتبين أنهم حققوا نتائج متميزة منذ المرحلة الإعدادية، كما حافظوا على تفوقهم خلال الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأضاف رئيس الوزراء أن وجود لجنة تضم عددًا كبيرًا من الطلاب المتفوقين أمر طبيعي، معربًا عن أمله في أن تضم جميع اللجان هذه النماذج المتميزة من الطلاب الذين يواصلون الحفاظ على تفوقهم الدراسي.

تغيير نظرة المجتمع تجاه التعليم التكنولوجي

وفي سياق آخر، أكد مدبولي أن الدولة نجحت في تغيير نظرة المجتمع تجاه التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن العديد من الأسر أصبحت تدرك أهمية هذا النوع من التعليم في توفير فرص عمل حقيقية ومستقبل مهني واعد لأبنائها.

وأوضح أن الحكومة لم تكتفِ بإنشاء المدارس التكنولوجية، بل توسعت أيضًا في إنشاء الجامعات التكنولوجية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، إلى جانب توفير مسار تعليمي مرتبط مباشرة باحتياجات سوق العمل.

المدارس التكنولوجية والمصانع

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ربطت المدارس التكنولوجية بالمصانع والمنشآت الصناعية، بما يتيح للطلاب التدريب العملي أثناء الدراسة، ويمنحهم فرصًا للعمل فور التخرج، مؤكدًا أن هذه التجربة أثبتت نجاحها في تخريج شباب قادر على العمل والإنتاج وتحمل مسؤولية أسرهم.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن العديد من الدول الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها ألمانيا، تعتمد بشكل أساسي على منظومة التعليم والمدارس والجامعات التكنولوجية، باعتبارها أحد أهم ركائز إعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل ودعم التنمية الصناعية.