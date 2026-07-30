مدبولي عن الإسكان الاجتماعي : مينفعش شقة بتتاخد بربع قيمتها ومتستغلش للسكن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوحدات السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي الدولة أنفقت عليها مئات المليارات وتم بناء أكثر من مليون وحدة تابعة لبرنامج الإسكان الاجتماعي .

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" البعض يستغل الوحدات السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي لغرض غير مخصص للسكن ومينفعش الدولة تسكت ".

وتابع مدبولي:" الدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعي دعم كامل وعند التحقق من إشغال المستفيد للوحدة ونجد ممارسات وأغراض غير مخصصة للسكن وتأجيرها لأخرين وغيرها من الممارسات في هذا الوقت مينفعش أسكت كدولة على ده".

وتابع مدبولي:" مينفعش شقة بتتاخد بربع قيمتها ولا يتم استغلالها للغرض الأساسي الذي سعت له الدولة له وهو توفير إسكان لائق للشباب ".

