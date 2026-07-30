قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاطة رجل على رجل .. فتاة تقود سكوتر بطريقة غير معتادة وتشعل مواقع التواصل
بسبب الشهادات الذكية|خصم 100 جنيه من رواتب مدرسي مسابقة 30 ألف معلم
مدبولي: لا نأخذ أي قرارات برد فعل انفعالي.. ونعي وجود مصالح لجر دول للصراع
أسعار السجائر اليوم في مصر الخميس 30 يوليو 2026.. المحلي والمستورد
ضياء رشوان: الحكومة أجابت عن الأسئلة الجوهرية بشأن حادث السفينة.. وباقي التفاصيل تُعلن بعد انتهاء التحقيقات
مدبولي يحسم الجدل حول لجنة فاقوس: الطلاب متفوقون منذ الإعدادية.. والمدارس التكنولوجية بوابة حقيقية لسوق العمل
فنون جميلة على رأسها .. أماكن اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة قبل انتهائها
مدبولي عن الإسكان الاجتماعي : مينفعش شقة بتتاخد بربع قيمتها ومتستغلش للسكن
وزير النقل: ميناء دمياط يعمل بكامل طاقته بعد السيطرة على الحريق
انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 في هذا الموعد
رئيس جمهورية مدغشقر يزور المتحف المصري الكبير | صور
وزير الكهرباء : مواردنا من السولار والمازوت والغاز كافية لتوليد الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بشرى لطلاب الثانوية العامة .. انخفاض مرتقب في الحد الأدنى لكليات القمة تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
خالد يوسف

بين طموح الالتحاق بالقمة والبحث عن مقعد آمن، يبدأ طلاب الثانوية العامة حساباتهم الدقيقة لتنسيق الجامعات 2026، وتحظى كليات القمة بالنصيب الأكبر من المتابعة، لكونها الملاذ الأساسي لقطاع عريض من طلاب الأدبي والعلمي على حد سواء، وقبل ساعات من حسم الحدود الدنيا رسمياً من وزارة التعليم العالي، تشكل قراءة نتائج العام الماضي مؤشراً حاسماً لكشف خريطة الفرص المتاحة وتوجيه بوصلة الاختيارات الشائكة.

موعد بدء تنسيق الجامعات 2026

من المقرر أن تبدأ أعمال تنسيق الجامعات 2026 خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم الإعلان عن مراحل التنسيق تباعًا وفقًا للشرائح والمجاميع، مع فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي.

ويبدأ الإعلان عن موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026، خلال 72 ساعة، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة الأولى وفقًا لمجاميع الطلاب وأعداد الناجحين، حيث من المقرر أن تعلن الوزارة الجدول الزمني الكامل لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، عقب الانتهاء من دراسة شرائح المجاميع النهائية للطلاب.

هل تتغير مؤشرات تنسيق 2026؟

يعتمد تنسيق الجامعات 2026 على عدة عوامل، أبرزها نسب النجاح في الثانوية العامة، وعدد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة، والأعداد المقررة للقبول بكل كلية، لذلك قد تشهد الحدود الدنيا ارتفاعًا أو انخفاضًا مقارنة بالعام الماضي.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي خلال الأيام المقبلة الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق، لتبدأ بعدها عملية تسجيل الرغبات إلكترونيًا، على أن يتم إعلان نتائج الترشيح للكليات والمعاهد عقب انتهاء كل مرحلة.

مؤشرات تنسيق الكليات 2026 المرحلة الأولى

وتشير المؤشرات الأولية إلى احتمالية حدوث انخفاض في الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2026 مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض نسبة النجاح العامة وانخفاض أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة.

وأظهرت القراءة الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2026 انخفاض أعداد الطلاب الذين حصلوا على مجاميع تتجاوز 90% مقارنة بالعام السابق، وهو ما قد ينعكس على مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.

توقعات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2026

وفقًا للمؤشرات الأولية، فمن المتوقع أن يشهد الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم) انخفاضًا يتراوح بين نصف درجة إلى درجة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لطلاب علمي علوم قد يتراوح بين 90.5% إلى 91.5% تقريبًا، حيث يعتمد التنسيق النهائي على أعداد الطلاب ومجاميعهم وترتيب رغباتهم بعد فتح باب التسجيل رسميًا.

توقعات تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2026

تشير المؤشرات إلى احتمالية انخفاض الحد الأدنى لتنسيق الشعبة الهندسية (علمي رياضة) مقارنة بالعام الماضي، حيث قد يسجل هذا العام نسبة تتراوح بين 87.5% إلى 88.5% تقريبًا.

توقعات تنسيق المرحلة الأولى أدبي 2026

تشير التوقعات الأولية إلى وجود انخفاض محدود في الحد الأدنى للقبول بالكليات الأدبية، وفقًا لمؤشرات أعداد الطلاب ونسب النجاح النهائية.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي الحد الأدنى الرسمي للشعبة الأدبية مع إعلان بداية المرحلة الأولى للتنسيق. 

مؤشرات القبول بكليات الآداب والتجارة والحقوق

وفقًا لتنسيق الجامعات 2025، جاءت الحدود الدنيا لكليات الآداب في عدد من الجامعات عند شريحة تراوحت بين 70% و78% تقريبًا، في حين سجلت كليات الحقوق انتظام وانتساب موجه حدودًا دنيا متقاربة، مع اختلافها من جامعة إلى أخرى بحسب أعداد الطلاب والأماكن المتاحة.

كما أظهرت مؤشرات العام الماضي أن كليات التجارة استقبلت الطلاب بمجاميع تبدأ من نحو 68% في بعض الجامعات، مع تفاوت نسب القبول وفق التوزيع الجغرافي والطاقة الاستيعابية لكل كلية.

بشرى لطلاب الثانوية الحد الأدنى لكليات القمة تنسيق الجامعات 2026 طلاب الثانوية العامة بدء تنسيق الجامعات 2026 طلاب الأدبي والعلمي وزارة التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

الطالب المتوفي

بعد مصرعه غرقًا .. انهيار أب بخبر نجاح ابنه المتوفى في الثانوية العامة بكلمات مبكية

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

الطائفة الإنجيلية: أمن مصر وسيادتها حق وطني أصيل لا يقبل المساس

تنسيق الجامعات 2026

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء لـ صدى البلد: تأكدت بنفسي من تفوق طلاب لجان فاقوس

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

المزيد