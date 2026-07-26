يبحث الطلاب عن موعد ورابط نتيجة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية، والتي من جانبها تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال طلاب الثانوية العامة 2026 الراغبين في أداء اختبارات القدرات، وذلك للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز هذه الاختبارات، ضمن أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد.

تنسيق الجامعات 2026.. موعد ورابط نتيجة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

وأكدت الوزارة استمرار إتاحة التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مشددة على ضرورة التزام الطلاب بجميع الضوابط والتعليمات المنظمة للاختبارات، بما يضمن انتظام سيرها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

استمرار التسجيل لاختبارات القدرات 2026

يستمر طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، تسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يستمر باب التسجيل حتى الخميس 6 أغسطس 2026.

ويتمكن الطلاب من حجز مواعيد الاختبارات واختيار الكليات الراغبين في التقدم إليها إلكترونيا، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنه مكتب التنسيق.

تنسيق الجامعات 2026.. موعد ورابط نتيجة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات

حددت وزارة التعليم العالي الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وتشمل:

كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة العاصمة.

كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة العاصمة.

كلية التربية الفنية بجامعة المنيا.

كليات علوم الرياضة.

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

كليات الفنون التطبيقية بجامعات العاصمة، ودمياط، وبنها، وبني سويف، وطنطا، ودمنهور.



تنسيق الجامعات 2026.. موعد ورابط نتيجة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

اختبارات القدرات تعقد مرة واحدة فقط

أكدت وزارة التعليم العالي أن اختبارات القدرات تعقد مرة واحدة فقط لكل طالب، ولا يسمح بإعادتها حال عدم اجتيازها، سواء في الكلية نفسها أو في أي كلية أخرى مناظرة لنفس التخصص.

وأوضحت الوزارة أن نتائج الاختبارات تعلن حصريا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولن يعتد بأي إفادات ورقية تصدرها الكليات بشأن نتيجة الاختبار، وذلك لضمان الشفافية ودقة إجراءات التنسيق.

ضوابط أداء اختبارات القدرات 2026

حددت الوزارة عددا من التعليمات التي يجب الالتزام بها أثناء أداء الاختبارات، وهي:

يمنع اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية إلى داخل لجنة الاختبار، ويعد الطالب غير لائق حال ضبط أي جهاز بحوزته حتى وإن كان مغلقا.

ضرورة الحضور إلى مقر الاختبار قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل.

إعلان النتائج يتم فقط عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

يقتصر دخول الكليات على الطلاب فقط، ولا يسمح بدخول أولياء الأمور إلى مقار الاختبارات.

يحظر تصوير أسئلة الاختبارات أو نشرها بأي وسيلة، ويعتبر الطالب غير لائق إذا ثبت ارتكابه هذه المخالفة.

في حالة التغيب عن الموعد المحدد، يتعين على الطالب التوجه إلى الكلية وتقديم عذر تقبله إدارة الكلية لتحديد موعد جديد، بشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء فترة اختبارات القدرات.

تنسيق الجامعات 2026.. موعد ورابط نتيجة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

متى تظهر نتيجة اختبارات القدرات؟

أوضحت وزارة التعليم العالي أن الكليات تقوم بإرسال نتائج الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات مباشرة إلى موقع التنسيق الإلكتروني، بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

وأضافت أن نتيجة كل طالب تصبح متاحة عبر موقع التنسيق خلال 3 أيام من تاريخ انتهائه من أداء الاختبار، ليتم إدراجها ضمن مراحل التنسيق الإلكتروني للجامعات.

ماذا يحدث إذا لم يجتز الطالب الاختبار؟

أشارت الوزارة إلى أن الطالب الذي يرسب في اختبار إحدى الكليات المناظرة لا يحق له إعادة الاختبار في أي كلية أخرى من نفس التخصص.

فعلى سبيل المثال، إذا لم يجتز الطالب اختبار كلية الفنون الجميلة، فلا يجوز له أداء الاختبار مرة أخرى في أي كلية فنون جميلة، بينما يمكنه التقدم لاختبارات القدرات في كلية غير مناظرة، مثل الفنون التطبيقية أو أي كلية أخرى تشترط اختبارا مختلفا.

المرحلة الحالية لطلاب الثانوية العامة فقط

وأكدت وزارة التعليم العالي أن التسجيل الجاري يقتصر على طلاب الثانوية العامة المصرية، على أن يتم لاحقا الإعلان عن مواعيد وضوابط اختبارات القدرات الخاصة بالحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية، وخريجي دبلومات المعاهد الفنية الصناعية، وطلاب المدارس الفنية الصناعية المتقدمة بنظام الخمس سنوات، وفقا لقواعد القبول المعتمدة.

تنسيق الجامعات 2026.. موعد ورابط نتيجة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

كما وفرت الوزارة دليلا إرشاديا لطلاب الثانوية العامة يتضمن شرحا تفصيليا لإجراءات التسجيل، والكليات التي تتطلب اختبارات قدرات، وطبيعة الاختبارات والتعليمات الواجب الالتزام بها، لمساعدة الطلاب على الاستعداد الجيد قبل أداء الامتحانات.