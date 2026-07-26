قبل التنسيق.. تحذير برلماني من «معاهد بير السلم» لحماية مستقبل الطلاب من النصب

حذر الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، من الوقوع في فخ الكيانات التعليمية الوهمية بالتزامن مع قرب بدء موسم تنسيق القبول بالجامعات، مطالبًا بتشديد الرقابة على ما يعرف بـ"معاهد بير السلم" التي تستغل حاجة الطلاب للحصول على شهادات دراسية وتقدم وعودًا غير حقيقية.

وأكد النائب أن مواجهة هذه الكيانات تمثل ضرورة لحماية مستقبل الطلاب وأسرهم من عمليات النصب والتضليل الأكاديمي، مشيدًا بدور وزارة التعليم العالي في إعلان قوائم المؤسسات والمعاهد المعتمدة لتسهيل عملية التحقق أمام الطلاب وأولياء الأمور.

دعوة للطلاب بالاعتماد على قوائم التعليم العالي

وأشار المندوه إلى أنه سبق وأن أثار هذا الملف تحت قبة البرلمان خلال مواجهة سابقة مع وزير التعليم العالي، مستندًا إلى تقارير لجنة الضبطية القضائية بالوزارة التي نجحت في ضبط وإغلاق أكثر من 380 كيانًا تعليميًا وهميًا.

ودعا عضو لجنة التعليم الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة الرجوع فقط إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي قبل اتخاذ قرار الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية.

وأوضح أن عدد المعاهد المعتمدة والمسجلة رسميًا لدى وزارة التعليم العالي يبلغ نحو 195 معهدًا، مطالبًا بضرورة التأكد من اعتماد أي جهة تعليمية قبل التقديم إليها، حفاظًا على مستقبل الطلاب وضمان الحصول على شهادة معترف بها.

وشدد النائب على أهمية تغليظ العقوبات ضد الجهات التي تمارس الدعاية المضللة أو تنشئ كيانات تعليمية غير قانونية، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وأكد حسام المندوه أن حماية الطلاب من الكيانات الوهمية مسئولية مشتركة تتطلب تعاون الأسرة والإعلام والجهات التنفيذية، مع الالتزام بالتعامل مع المؤسسات المسجلة والمعتمدة فقط لدى وزارة التعليم العالي.