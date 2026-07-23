بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد، وفقًا لأحكام المادة (274) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك في الموعد الذي يحدده قرار رئيس الجمهورية، بعد استكمال المجلس لاستحقاقاته الدستورية، وفي مقدمتها إقرار الموازنة العامة للدولة.

ويثير قرار فض دور الانعقاد تساؤلات حول موعد عودة مجلس النواب للانعقاد مجددًا، وهو ما حسمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس بنصوص واضحة تحدد موعد بدء كل دور انعقاد سنوي وضوابط إنهائه.

متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟

تنص المادة (115) من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام، وإذا لم تصدر الدعوة، يجتمع المجلس بقوة الدستور في هذا الموعد دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.

وبذلك، يعود مجلس النواب لممارسة أعماله مع بداية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث خلال شهر أكتوبر المقبل، وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة.

ماذا تقول اللائحة الداخلية؟

أكدت المادة (274) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن دور الانعقاد العادي يستمر لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، كما يتم فض دور الانعقاد بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس.

وتضمن هذا التنظيم الدستوري استمرار المجلس في أداء مهامه التشريعية والرقابية طوال المدة المحددة، بما يحقق الاستقرار في العمل البرلماني ويضمن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية.

رئيس مجلس النواب: حملنا أمانة تحقيق تطلعات المصريين

وفي كلمته الختامية، وجه المستشار هشام بدوي الشكر إلى أعضاء مجلس النواب على ما بذلوه من جهد خلال دور الانعقاد الأول، مؤكدًا أن المجلس بدأ الفصل التشريعي وهو يحمل مسئولية تحقيق تطلعات المواطنين، والعمل على الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي بما يخدم مصالح الوطن.

وقال رئيس المجلس إن النواب أدوا دورهم الوطني في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، فرضت تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وهو ما تطلب من مؤسسات الدولة التحرك وفق رؤية متكاملة للحفاظ على مقدرات الدولة واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

أداء تشريعي ورقابي رغم التحديات

وأوضح رئيس مجلس النواب أن دور الانعقاد الأول شهد أداءً تشريعيًا استهدف تطوير البنية القانونية للدولة بما يواكب المتغيرات المتسارعة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويحسن مناخ الاستثمار، ويدعم جهود التنمية الشاملة، إلى جانب حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

وأشار إلى أن المجلس مارس أيضًا دوره الرقابي في إطار من المسؤولية، باعتبار الرقابة البرلمانية وسيلة لتحسين الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

الدبلوماسية البرلمانية حملت صوت مصر إلى المحافل الدولية

وأكد المستشار هشام بدوي أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية شهدت حضورًا مؤثرًا خلال دور الانعقاد الأول، حيث نجح ممثلو مجلس النواب في نقل رؤية الدولة المصرية إلى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، والدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز مكانة مصر ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي.

رسائل شكر في ختام دور الانعقاد

وفي ختام كلمته، وجه رئيس مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للمؤسسات الدستورية وجهوده في بناء الجمهورية الجديدة، كما وجه التحية للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على التعاون مع المجلس، مثمنًا دور مجلس الشيوخ، والهيئات البرلمانية، والأمانة العامة، والإعلام البرلماني، مؤكدًا أن ما تحقق خلال دور الانعقاد الأول جاء ثمرة تعاون جميع مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطن.