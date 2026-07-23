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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 9 تجار سجائر جملة وقطاعى لبيعها بأزيد من سعرها بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط 9 تجار سجائر جملة وقطاعى بمراكز ، يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 250 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

حملات تموينية 


وكان ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة.

ردع مخالفين 

وتم خلالها رصد 9 تجار يقومون بالبيع بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 150 إلى 250 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية حملات تموينية ضبط تجار سجائر ردع مخالفين

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