الدولار بكام.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 23 يوليو 2026

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، وفقًا لما رصده برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لحركة سوق الصرف.

ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق المحلية والعالمية للتطورات الاقتصادية، وانعكاسها على أسعار العملات مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري، حيث سجل:

51.28 جنيه للشراء.

51.42 جنيه للبيع.

ويظل الدولار العملة الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نظرًا لارتباطه بحركة الاستيراد والتجارة الخارجية.

أسعار العملات الأوروبية

سجلت العملات الأوروبية استقرارًا خلال تعاملات اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

اليورو الأوروبي

58.47 جنيه للشراء.

58.64 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

68.55 جنيه للشراء.

68.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

استقرت أيضًا أسعار أبرز العملات العربية أمام الجنيه المصري، حيث جاءت على النحو التالي:

الريال السعودي

13.66 جنيه للشراء.

13.70 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

13.96 جنيه للشراء.

14.00 جنيه للبيع.

متابعة مستمرة لسوق الصرف

وتحظى أسعار العملات بمتابعة يومية من المواطنين، خاصة مع ارتباطها بحركة السفر والاستيراد والاستثمار، إلى جانب تأثيرها على أسعار العديد من السلع والخدمات، فيما تستمر البنوك في تحديث أسعار الصرف وفقًا لتطورات السوق.