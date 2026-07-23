لتر 95 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم

يقدم موقع صدى البلد خدمة الأسعار اليومية لمتابعيه، وأهما أسعار البنزين والوقود اليوم الخميس 23 يوليو وحقيقة زيادة الوقود في المحطات..

أسعار البنزين اليوم:

سعر بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر.

سعر بنزين 95: 24.00 جنيهًا للتر.

سعر السولار : 20.50 جنيهًا للتر.

سعر الكيروسين: 20.50 جنيهًا للتر.

سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 275 جنيهًا.

سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية (25 كجم): 550 جنيهًا.

هل توجد زيادة في البنزين اليوم؟

لا توجد أية زيادات رسمية في سعر البنزين اليوم ، حيث تشهد أسعار الوقود اليوم حالة من الاستقرار دون الإعلان عن أي قرارات جديدة بشأن تحريك الأسعار، لتستمر المحطات ومستودعات البوتاجاز في العمل بالأسعار الرسمية المعمول بها حاليًا.

اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عودة لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية للعمل اعتباراً من الربع الأول من العام المالي الجارى “من يوليو إلى سبتمبر” للتسعير العادل للمنتجات البترولية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة توفر الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الكهرباء، وهناك متابعة مستمرة فى هذا الملف.

حقيقة تعديل أسعار الوقود

وتؤكد الحكومة حتى الآن عدم صدور أي قرارات جديدة بشأن تعديل أسعار الوقود، مع استمرار العمل بالتعريفة الحالية إلى حين انعقاد اللجنة وإعلان نتائج مراجعتها الدورية.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات مستمرة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية واضطرابات حركة نقل النفط عبر بعض الممرات البحرية، مما يجعل قرارات التسعير المحلية أكثر تعقيداً وارتباطاً بالمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ما هي لجنة التسعير التلقائي؟

تتولى لجنة التسعير التلقائي مراجعة أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق مرة كل ثلاثة أشهر، وفق معادلة اقتصادية تعتمد على عدد من المؤشرات الأساسية.

وتشمل هذه المؤشرات متوسط أسعار خام برنت عالمياً، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إضافة إلى تكاليف الإنتاج المحلي، والاستيراد، والتكرير، والشحن، والتأمين، والنقل، والتوزيع.



وتهدف هذه الآلية إلى جعل أسعار البنزين والسولار أكثر ارتباطاً بالتكلفة الحقيقية، بدلاً من تثبيت الأسعار لفترات طويلة رغم تغير أسعار النفط أو أسعار الصرف.



وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق نظام التسعير التلقائي منذ عام 2019، مع إجراء مراجعات ربع سنوية للأسعار، مع استمرار استثناء بعض المنتجات التي تخضع لسياسات دعم وتسعير مختلفة.