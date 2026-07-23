وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الآسيان تعزيز الشراكة بين مصر ودول جنوب شرق آسيا

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس ٢٣ يوليو، بالدكتور كاو كيم هورن، سكرتير عام رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للرابطة المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والرابطة، ودعم مسار الشراكة المؤسسية بين الجانبين، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي تضطلع به الأمانة العامة لرابطة الآسيان في دعم التعاون الإقليمي وترسيخ مبادئ الحوار والتوافق بين الدول الأعضاء، مؤكدا أن مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع الدول الآسيوية، وما تتيحه من فرص واسعة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري تأتي في إطار البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع دول آسيا، والارتقاء بأطر التعاون معها على مختلف المستويات، وتعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن توجه مصر نحو تعميق شراكتها مع رابطة الآسيان من خلال تعزيز المسار المؤسسي للعلاقات مع الرابطة، ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وصولًا إلى إقامة شراكة استراتيجية مع العديد من الدول الآسيوية، منوها إلى استعداد مصر لتعزيز التعاون مع رابطة الآسيان في المجالات التي تمتلك فيها خبرات وإمكانات متميزة، وعلى رأسها بناء القدرات، وبرامج تنمية الشعوب، والتدريب الفني، والتعاون في مجالات التصنيع المشترك، والإعلام، وإدارة الكوارث، ومكافحة الإرهاب، والتغير المناخي، والسياحة، مستعرضًا ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من إنجازات في تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الذكية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والتعليم العالي، بما يتيح فرصًا واسعة للتعاون مع دول الرابطة.

كما أبرز الوزير عبد العاطي ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وسوق واعدة، بما يجعلها بوابة للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات تحلية ومعالجة المياه، فضلًا عن استعداد مصر لتبادل الخبرات في مجالات التدريب الفني وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب وبناء السلام، في ضوء الخبرة المصرية المتراكمة في تدريب الكوادر المدنية والأمنية، خاصة على المستوى الأفريقي.

وتناول اللقاء كذلك آفاق التعاون الثقافي، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تجمع الأزهر الشريف بدول الرابطة، ودوره في نشر قيم الاعتدال والتسامح والحوار، مشيرًا إلى المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر سنويًا لطلاب دول الآسيان، كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون في القطاع السياحي، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وحضارية فريدة، بما يسهم في زيادة حركة السياحة المتبادلة وتعميق التواصل بين شعوب الجانبين.

من جانبه، أعرب سكرتير عام رابطة الآسيان عن تقديره للعلاقات المتنامية بين مصر والرابطة، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مصر باعتبارها شريكًا مهمًا للآسيان، ومؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون مع مصر بما يدعم أهداف الرابطة في تعزيز التعاون مع شركائها الخارجيين، ويخدم المصالح المشتركة للطرفين.