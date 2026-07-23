قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وسلطنة عُمان تؤكدان رفض التصعيد وضرورة حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية
وزير الخارجية: مصر حريصة على توسيع التعاون مع الصين في الصناعة والتكنولوجيا والسياحة
وزير الخارجية: ندعو الشركات الكندية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وزير الخارجية يؤكد للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي أهمية دعم مصر في ملف اللاجئين والهجرة النظامية
بعد أستراليا وفرنسا.. هذه الدول تحظر السوشيال ميديا عن الأطفال
أول تعليق من حماس على اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني تعزيز الاستثمارات الصينية وتطورات الأوضاع الإقليمية
حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل
غدا.. غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر عند تقاطعه مع محور 26 يوليو لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل
وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الآسيان تعزيز الشراكة بين مصر ودول جنوب شرق آسيا
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الاستقلال والبناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع سكرتير عام الآسيان تعزيز الشراكة بين مصر ودول جنوب شرق آسيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس ٢٣ يوليو، بالدكتور كاو كيم هورن، سكرتير عام رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للرابطة المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والرابطة، ودعم مسار الشراكة المؤسسية بين الجانبين، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي تضطلع به الأمانة العامة لرابطة الآسيان في دعم التعاون الإقليمي وترسيخ مبادئ الحوار والتوافق بين الدول الأعضاء، مؤكدا أن مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، وتطوير شراكتها مع الدول الآسيوية، وما تتيحه من فرص واسعة لتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري تأتي في إطار البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع دول آسيا، والارتقاء بأطر التعاون معها على مختلف المستويات، وتعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن توجه مصر نحو تعميق شراكتها مع رابطة الآسيان من خلال تعزيز المسار المؤسسي للعلاقات مع الرابطة، ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأعضاء، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وصولًا إلى إقامة شراكة استراتيجية مع العديد من الدول الآسيوية، منوها إلى استعداد مصر لتعزيز التعاون مع رابطة الآسيان في المجالات التي تمتلك فيها خبرات وإمكانات متميزة، وعلى رأسها بناء القدرات، وبرامج تنمية الشعوب، والتدريب الفني، والتعاون في مجالات التصنيع المشترك، والإعلام، وإدارة الكوارث، ومكافحة الإرهاب، والتغير المناخي، والسياحة، مستعرضًا ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من إنجازات في تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الذكية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والتعليم العالي، بما يتيح فرصًا واسعة للتعاون مع دول الرابطة.

كما أبرز الوزير عبد العاطي ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وسوق واعدة، بما يجعلها بوابة للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات تحلية ومعالجة المياه، فضلًا عن استعداد مصر لتبادل الخبرات في مجالات التدريب الفني وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب وبناء السلام، في ضوء الخبرة المصرية المتراكمة في تدريب الكوادر المدنية والأمنية، خاصة على المستوى الأفريقي.

وتناول اللقاء كذلك آفاق التعاون الثقافي، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على العلاقات الوثيقة التي تجمع الأزهر الشريف بدول الرابطة، ودوره في نشر قيم الاعتدال والتسامح والحوار، مشيرًا إلى المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر سنويًا لطلاب دول الآسيان، كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون في القطاع السياحي، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وحضارية فريدة، بما يسهم في زيادة حركة السياحة المتبادلة وتعميق التواصل بين شعوب الجانبين.

من جانبه، أعرب سكرتير عام رابطة الآسيان عن تقديره للعلاقات المتنامية بين مصر والرابطة، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مصر باعتبارها شريكًا مهمًا للآسيان، ومؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون مع مصر بما يدعم أهداف الرابطة في تعزيز التعاون مع شركائها الخارجيين، ويخدم المصالح المشتركة للطرفين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي كاو كيم هورن سكرتير عام رابطة دول جنوب شرق آسيا الاجتماع الوزاري للرابطة مانيلا الدول الآسيوية العلاقات المصرية مشروعات الطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

الزمالك

اتحاد الكرة ينفي تعطيل الرخصة الأفريقية انتظاراً لاستيفاء الزمالك مستنداته

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

عمال النظافة

حفاظًا على سلامتهم..إيقاف العمل الميداني لعمال النظافة وقت الذروة لمواجهة الموجة الحارة بالجيزة

رئيس جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية: ماضون خلف القيادة السياسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

جانب من اللقاء

جامعة بنها الأهلية تبحث شراكة استراتيجية مع جامعة كانتربري البريطانية

بالصور

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد