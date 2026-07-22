وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على الحوار ولكن إيران غير جادة في التفاوض

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة منفتحة على ​الحوار بشأن ​الصراع في الشرق الأوسط، ومستعدة للتفاوض وتسوية ​الخلافات مع إيران، ​لكن طهران غير جادة في التفاوض.

وقال روبيو، في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، :"إن إيران تواصل السعي لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها في البنية التحتية العسكرية جراء استمرار العمليات ضد طهران".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى حاجة طهران لأكثر من 20 عاما حتى تتعافى من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في هذه الحرب، مؤكدا على ضرورة تنفيذ إيران جميع التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة قبل البدء في مفاوضات جادة بين الجانبين.

وشدد روبيو، على استمرار الولايات المتحدة في الدفاع عن جميع السفن التي تتعرض للاستهداف من قبل إيران في مضيق هرمز مع العمل لضمان حرية الملاحة في المضيق