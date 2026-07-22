الرائحة كشفت الواقعة .. العثور على جثمان مدرب لياقة بدنية بعد أيام من وفاته بالمنوفية

خيّم الحزن على مدينة تلا بمحافظة المنوفية اليوم بعد إعلان خبر وفاة شاب يعمل مدرب لياقة بدنية وحيداً داخل منزله منذ أيام والرائحة كشفت الواقعة .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بالعثور على جثمان مدرب لياقة بدنية داخل غرفته بالمنزل متوفياً، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أن المتوفي يدعى رفعت.

كشف والده أن رفعت يعيش معه داخل المنزل ويعمل في مجال اللياقة البدنية بجوار عمله في مخبز ويعيش مع والده لكنه يسكن الدور الثاني في المنزل .

وأكد أنه اختفى عن الأنظار لمدة 3 أيام والرائحة الكريهة أجبرت والده لكسر باب الغرفة وحيداً، ليجده متوفيًا منذ أيام وأوشكت الجثة على التحلل، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.