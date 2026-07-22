قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدنة الـ10 أيام على المحك| خبير استراتيجي يكشف العقبة التي قد تُفشل اتفاق أمريكا وإيران
هل يجوز قراءة ذكر واحد من أذكار الصباح أم يجب ترديدها كاملة؟
شبانة: الأهلي يُفاوض طارق علاء .. و«زد» يتحرّك لتعويضه بلاعب الزمالك
6737 جنيهًا .. سعر جرام الذهب الأعلى سعرًا الآن في مصر
احمِ نفسك ومحصولك .. توصيات عاجلة لمواجهة الموجة الأشد حرارة هذا الصيف
«ممداني» يتراجع .. عمدة مدينة نيويورك يعترف بعجزه عن اعتقال نتنياهو
الرائحة كشفت الواقعة .. العثور على جثمان مدرب لياقة بدنية بعد أيام من وفاته بالمنوفية
​وزير الخارجية الأمريكي يكشف موقف واشنطن من إجراء تسوية الخلافات مع إيران
اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق
«عموتة» يرفض رحيل إمام عاشور ومروان عطية .. ويُطالب الأهلي بتعديل عقديهما
مخاطر خفية في البحر المتوسط تهدّد المُصيفين .. قناديل البحر وبكتيريا آكلة للحوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الرائحة كشفت الواقعة .. العثور على جثمان مدرب لياقة بدنية بعد أيام من وفاته بالمنوفية

المتوفي
المتوفي

خيّم الحزن على مدينة تلا بمحافظة المنوفية اليوم بعد إعلان خبر وفاة شاب يعمل مدرب لياقة بدنية وحيداً داخل منزله منذ أيام والرائحة كشفت الواقعة .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بالعثور على جثمان مدرب لياقة بدنية داخل غرفته بالمنزل متوفياً، وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أن المتوفي يدعى رفعت. 

كشف والده أن رفعت يعيش معه داخل المنزل ويعمل في مجال اللياقة البدنية بجوار عمله في مخبز ويعيش مع والده لكنه يسكن الدور الثاني في المنزل .

وأكد أنه اختفى عن الأنظار لمدة 3 أيام والرائحة الكريهة أجبرت والده لكسر باب الغرفة وحيداً، ليجده متوفيًا منذ أيام وأوشكت الجثة على التحلل، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.

المنوفية محافظة المنوفية وفاة مدرب لياقة بدنية تلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام|إنتهاء تصحيح 6مواد ونسب النجاح مرتفعة

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

وزير التربية والتعليم

قبول قوائم انتظار مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم:أهلا بكم في مسيرة العمل والعطاء

الكهرباء

متحدث الكهرباء : لا تخفيف للأحمال رغم الموجة الحارة

أرشيفية

بعد يومين من اختفائهم .. العثور على جثامين 3 مصريين في نهر بكرواتيا

حالة الطقس

استمرار ذروة الموجة الحارة.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض درجة الحرارة

ترشيحاتنا

وكيل وزارة الصحة ببني سويف

«صحة بني سويف» تعقد اجتماعًا موسعًا لفرق التفتيش الصيدلي لبحث المعوقات ورفع كفاءة الأداء

محافظ دمياط

تكريم مدربي الحرف اليدوية والتراثية ومتطوعي العمل مع متحدي الإعاقة بعزبة البرج

محافظ الفيوم

محافظ الفيوم : نولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الإنتاج الحيواني والداجني

بالصور

بإطلالة صيفية ناعمة.. ساندي تخطف الأنظار بنظارة عصرية ولمسات أنيقة | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم السقا وياسمين عبد العزيز خلي بالك من نفسك

السقا ولبلبة
السقا ولبلبة
السقا ولبلبة

مخاطر خفية في البحر المتوسط تهدّد المُصيفين .. قناديل البحر وبكتيريا آكلة للحوم

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط

بإطلالة جريئة .. هاندا أرتشيل تتألق بفستان بنقشة جلد الثعبان | شاهد

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد