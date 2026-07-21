نتيجة الثانوية العامة 2026 .. بشرى للطلاب بشأن نسب النجاح والمجاميع

حالة من الترقب والانتظار تسيطر على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، وسط مؤشرات أولية تشير إلى نتائج مبشرة وارتفاع في نسب النجاح بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، خاصة في المواد التي أثارت جدلًا واسعًا خلال فترة الامتحانات.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

وأكدت نيفين شحاتة، مسئول ملف التعليم بالأهرام، أن المؤشرات الحالية لنتيجة الثانوية العامة تشير إلى أن نسبة النجاح العامة ستكون قريبة إلى حد كبير من نسبة العام الدراسي الماضي، موضحة أن الاختلاف الأكبر سيظهر في شكل توزيع الدرجات والمجاميع النهائية بين الطلاب.

وأضافت نيفين شحاتة، مسئول ملف التعليم بالأهرام، أن النتائج بشكل عام تبدو أفضل، خاصة مع ارتفاع نسب النجاح في عدد من المواد، مشيرة إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الطلاب حصلوا على الدرجة النهائية في مادة الكيمياء، رغم الشكاوى التي صاحبت الامتحان خلال فترة الاختبارات.

ارتفاع نسب النجاح في الكيمياء والمواد محل الشكاوى

وأوضحت مسئول ملف التعليم أن شكاوى الطلاب من صعوبة بعض المواد، وعلى رأسها الكيمياء والفيزياء، لا تعني بالضرورة انخفاض نسب النجاح، حيث إن طبيعة هذه المواد تعتمد على وجود أسئلة لقياس الفروق الفردية بين الطلاب، وهو أمر معتاد في امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية لتصحيح مادة الكيمياء جاءت مطمئنة، مع وجود نسبة كبيرة من الطلاب الذين تمكنوا من تحقيق الدرجات النهائية، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الأداء في هذه المادة مقارنة بالتوقعات التي صاحبت الامتحان.

طمأنة الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة

وأكدت نيفين شحاتة أن الطلاب وأولياء الأمور عليهم الانتظار لحين إعلان النتيجة الرسمية، موضحة أن المؤشرات الخاصة بالمواد التي شهدت شكاوى، مثل الكيمياء والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية، تشير إلى نتائج مبشرة.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تواصل حاليًا استكمال الإجراءات النهائية الخاصة بالنتيجة، والتي تشمل مراجعة الدرجات والتأكد من دقة عمليات الرصد قبل اعتمادها وإتاحتها للطلاب.

خطوات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بعد اعتمادها رسميًا، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث سيتمكن الطلاب من الحصول عليها باستخدام رقم الجلوس.

وتترقب الأسر المصرية إعلان النتيجة لمعرفة الدرجات النهائية وتحديد الخطوة المقبلة في مشوار الطلاب، سواء بالالتحاق بالكليات وفقًا للتنسيق الجامعي أو اختيار المسار التعليمي المناسب لكل طالب.

وكشفت المؤشرات الأولية أن أعدادًا كبيرة من الطلاب تمكنوا من الحصول على الدرجات النهائية في عدد من المواد، وعلى رأسها الكيمياء، بينما أكدت مصادر تعليمية أن النتيجة النهائية ستكون قريبة من معدلات العام الماضي مع تحسن ملحوظ في بعض المواد.