نيفين شحاتة: عدد كبير من طلاب الثانوية العامة حصلوا على الدرجة النهائية في الكيمياء

قالت نيفين شحاتة، مسئول ملف التعليم بالأهرام، إن المؤشرات الحالية لنتيجة الثانوية العامة تشير إلى أن نسبة النجاح العامة ستكون مقاربة إلى حد كبير للعام الدراسي الماضي، رغم ارتفاع نسب النجاح في بعض المواد، موضحًا أن النتيجة بشكل عام ستكون أفضل، بينما سيظهر الاختلاف في عدد الدرجات النهائية ما نطلق عليه المجموع النهائي.

وأوضحت نيفين شحاتة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الشكاوى التي صاحبت امتحانات بعض المواد، وعلى رأسها الكيمياء، لا تعكس بالضرورة مستوى النتائج، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولية لتصحيح مادة الكيمياء تؤكد أن نسب النجاح فى هذه المادة تحديدا مطمئنة، مع وجود عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية.

ونوهت مسئول ملف التعليم بالأهرام أن شكاوى الطلاب من صعوبة امتحانات الكيمياء والفيزياء ترجع في كثير من الأحيان إلى رغبتهم في الحصول على الدرجة الكاملة، باعتبارهما من المواد التي يعتمد عليها الطلاب في تجميع المجموع، بينما تختلف الشكاوى المتعلقة بالأسئلة المخصصة لقياس الفروق الفردية بين الطلاب.

وطمأنت نيفين شحاتة الطلاب وأولياء الأمور بأن النتائج ستكون مبشرة في جميع المواد التي كانت محل شكاوى، سواء الكيمياء أو الرياضيات أو اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن هناك ارتفاعًا في نسب النجاح مقارنة بالأعوام السابقة.