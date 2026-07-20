إنجاز جديد للفتى الذهبي.. يامال ثالث أصغر لاعب يخوض نهائي المونديال

واصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال كتابة التاريخ في مسيرته الكروية؛ بعدما أصبح ثالث أصغر لاعب يشارك في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم وذلك خلال مواجهة إسبانيا والأرجنتين في نهائي مونديال 2026 وهو بعمر 19 عاما و6 أيام.

وجاء هذا الإنجاز؛ بعدما قاد يامال هجوم المنتخب الإسباني في المباراة النهائية ليضيف رقما قياسيا جديدا إلى سلسلة الأرقام التي حققها خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

لامين يامال ضمن أساطير اللعبة

وبحسب السجلات التاريخية، انضم جناح "لا روخا" إلى قائمة استثنائية تضم أسماء خالدة في تاريخ اللعبة، يتصدرها الأسطورة البرازيلية بيليه الذي خاض نهائي كأس العالم 1958 بعمر 17 عاما و249 يوما، يليه المدافع الإيطالي جوزيبي بيرجومي الذي شارك في نهائي نسخة 1982 وهو في 18 عاما و201 يوما بينما جاء يامال في المركز الثالث بعمر 19 عاما و6 أيام.

بيليه

لامين يامال يتألق مع منتخب اسبانيا

وشهدت بطولة كأس العالم 2026 تألقا لافتا للنجم الإسباني بعدما لعب دورا بارزا في مشوار منتخب بلاده نحو النهائي، بفضل سرعته الكبيرة ومهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفرص، إلى جانب مساهماته المؤثرة في المباريات الحاسمة.

كما عكس اعتماد الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا على يامال في أهم مباريات البطولة حجم الثقة التي يحظى بها، بعدما أصبح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة "الماتادور"، رغم صغر سنه، ليؤكد نضجه الفني وقدرته على تحمل الضغوط في أكبر المحافل الدولية.

ويمنح هذا الإنجاز لامين يامال دفعة قوية لمواصلة كتابة التاريخ مع المنتخب الإسباني، كما يعزز من أسهمه في سباق الجوائز الفردية، وفي مقدمتها الكرة الذهبية، بعدما واصل إثبات قدرته على التألق في أكبر البطولات العالمية.