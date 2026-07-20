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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المونديال بالأرقام.. تعرف على مكاسب كل منتخب في كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

لم تقتصر مكاسب المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 على الإنجازات الرياضية فقط بل امتدت إلى عوائد مالية ضخمة بعدما رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم جوائز بملايين الدولارات لجميع المنتخبات الـ48 المشاركة وفقا للمرحلة التي بلغتها في البطولة.

وشهدت النسخة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة قبل أن ينجح منتخب إسبانيا في التتويج باللقب عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية ليحصد أكبر مكافأة مالية في البطولة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة GiveMeSport البريطانية جاءت الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة على النحو التالي:

9 ملايين دولار لمودعي دور المجموعات

حصلت المنتخبات التي ودعت المنافسات من مرحلة المجموعات على 9 ملايين دولار، مقابل مشاركتها في الدور الأول من البطولة.

وضمت القائمة 16 منتخبا، هي: كوريا الجنوبية، التشيك، قطر، اسكتلندا، هايتي، تركيا، كوراساو، تونس، إيران، نيوزيلندا، أوروجواي، السعودية، العراق، الأردن، أوزبكستان، وبنما.

11 مليون دولار لمتأهلي دور الـ32

نال كل منتخب وصل إلى دور الـ32 قبل أن يغادر المنافسات مكافأة قدرها 11 مليون دولار، وشهد هذا الدور خروج عدد من المنتخبات الكبرى، أبرزها ألمانيا وهولندا.

وضمت القائمة: جنوب أفريقيا، هولندا، ألمانيا، السويد، السنغال، البوسنة والهرسك، النمسا، كرواتيا، اليابان، كوت ديفوار، الإكوادور، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجزائر، غانا، أستراليا والرأس الأخضر.

مصر تحصد 15 مليون دولار بعد بلوغ دور الـ16

حصلت المنتخبات التي تأهلت إلى دور الـ16 على 15 مليون دولار، بعد مشوار مميز في البطولة، وكان من بينها منتخب مصر الذي حقق إنجازا تاريخيا ببلوغ هذا الدور.

كما ضمت القائمة منتخبات: كندا، باراجواي، الولايات المتحدة الأمريكية، البرتغال، البرازيل، المكسيك، وكولومبيا.

19 مليون دولار لفرق ربع النهائي

بلغت مكافأة المنتخبات التي أنهت مشوارها في الدور ربع النهائي 19 مليون دولار لكل منتخب.

وشملت القائمة: المغرب وبلجيكا والنرويج وسويسرا بعدما قدمت جميعها مستويات قوية قبل توديع المنافسات.

صراع الملايين في المربع الذهبي

حصلت المنتخبات الأربعة الأولى على أعلى الجوائز المالية في البطولة، وجاء توزيعها كالتالي:

إسبانيا (البطل): 42 مليون دولار.

الأرجنتين (الوصيف): 30 مليون دولار.

إنجلترا (المركز الثالث): 27 مليون دولار.

فرنسا (المركز الرابع): 25 مليون دولار.

وبذلك، أكدت كأس العالم 2026 أنها لم تكن ساحة للتنافس على اللقب فقط بل مثلت أيضا فرصة اقتصادية كبيرة للمنتخبات المشاركة في ظل الزيادة المستمرة في قيمة الجوائز المالية والتي تعكس النمو المتواصل للبطولة على المستويين الرياضي والتجاري.

كأس العالم 2026 منتخب إسبانيا منتخب مصر مكاسب المنتخبات المشاركة في كأس العالم الأرجنتين

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