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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء
رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء
عبد العزيز جمال

أصبحت إجازة 23 يوليو 2026 حديث ملايين الموظفين في مصر، بعدما حسم مجلس الوزراء موعد العطلة الرسمية، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات الحكومية وعدد من قطاعات الدولة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

ويمنح القرار شريحة واسعة من الموظفين فرصة للحصول على عطلة تمتد إلى 3 أيام متتالية، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، مع استمرار أعمال الامتحانات وفق الجداول الزمنية التي تحددها الجهات المختصة.

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إجازة 23 يوليو 2026 رسميًا بقرار من مجلس الوزراء

تبدأ إجازة 23 يوليو 2026 رسميًا يوم الخميس الموافق 23 يوليو، وفق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والذي نص على منح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وأكد مجلس الوزراء أن القرار يأتي في إطار الاحتفال بإحدى أهم المناسبات الوطنية في مصر، مع استمرار الامتحانات، حال وجودها، وفق المواعيد المحددة مسبقًا من الجهات المختصة، دون أي تعديل.

ويعد إعلان إجازة 23 يوليو 2026 من أكثر القرارات التي حظيت باهتمام الموظفين، نظرًا لتزامنها مع نهاية الأسبوع.

من هم المستفيدون من إجازة 23 يوليو 2026؟

يشمل قرار إجازة 23 يوليو 2026 الفئات التالية:

  • العاملون بالوزارات.
  • العاملون بالمصالح الحكومية.
  • العاملون بالهيئات العامة.
  • العاملون بوحدات الإدارة المحلية.
  • العاملون بشركات القطاع العام.
  • العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

كما ينتظر العاملون في القطاع الخاص القرار الذي تصدره وزارة العمل لتنظيم تطبيق إجازة 23 يوليو 2026 داخل منشآت القطاع الخاص، وفقًا لأحكام قانون العمل.

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3 أيام إجازة متتالية للموظفين

يمثل توقيت إجازة 23 يوليو 2026 بشرى سارة لعدد كبير من الموظفين، خاصة من يحصلون على عطلتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وتكون الإجازة على النحو التالي:

  • الخميس 23 يوليو: إجازة رسمية.
  • الجمعة 24 يوليو: عطلة أسبوعية.
  • السبت 25 يوليو: عطلة أسبوعية.

وبذلك يحصل كثير من العاملين على 3 أيام متتالية من الراحة، قبل استئناف العمل صباح الأحد 26 يوليو 2026.

هل إجازة 23 يوليو 2026 مدفوعة الأجر؟

نعم، تعد إجازة 23 يوليو 2026 من الإجازات الرسمية الوطنية التي تُمنح بأجر كامل للعاملين في الجهات التي يشملها قرار مجلس الوزراء.

وتحرص الحكومة على منح العاملين هذه الإجازة سنويًا، مع استمرار تشغيل المرافق الحيوية والخدمات الأساسية التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل خلال العطلات الرسمية.

الامتحانات مستمرة رغم الإجازة

أكد مجلس الوزراء أن إجازة 23 يوليو 2026 لن تؤثر على أعمال الامتحانات.

وأوضح القرار أن جميع الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة من قبل الجهات التعليمية المختصة، دون تأجيل أو تعديل، حفاظًا على انتظام العملية التعليمية.

إجازة البنوك خلال ثورة 23 يوليو

بالتزامن مع إعلان إجازة 23 يوليو 2026، قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية يوم الخميس 23 يوليو، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأشار البنك المركزي إلى أن آخر يوم عمل بالبنوك سيكون الأربعاء 22 يوليو، على أن تستأنف البنوك نشاطها صباح الأحد 26 يوليو 2026.

وبذلك يحصل العاملون في القطاع المصرفي أيضًا على عطلة تمتد لثلاثة أيام متتالية تشمل الخميس والجمعة والسبت.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

بعد إجازة 23 يوليو 2026، يتبقى عدد من العطلات الرسمية خلال العام، وهي:

  • المولد النبوي الشريف: الأربعاء 26 أغسطس 2026.
  • عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر): الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء القرارات التنفيذية الخاصة بكل مناسبة قبل موعدها بوقت كافٍ.

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موعد إجازة المولد النبوي 2026

تحل ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2026، وتعد من الإجازات الرسمية التي يحصل خلالها العاملون في الدولة على عطلة مدفوعة الأجر، وفق القرار الذي يصدره مجلس الوزراء قبل المناسبة.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

توافق إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، وهي آخر الإجازات الرسمية المدرجة في جدول العطلات خلال العام الجاري، ويصدر بشأنها قرار رسمي قبل موعدها.

أهمية إجازة 23 يوليو 2026

تمثل إجازة 23 يوليو 2026 مناسبة وطنية تحمل قيمة تاريخية كبيرة، إذ ترتبط بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 التي شكلت نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث.

كما تمنح الإجازة فرصة للموظفين لقضاء وقت مع أسرهم، أو السفر، أو الحصول على قسط من الراحة، خاصة مع امتدادها إلى ثلاثة أيام متتالية بالنسبة لشريحة واسعة من العاملين.

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