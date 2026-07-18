استعدوا للراحة.. إجازة 3 أيام متواصلة تقترب في يوليو 2026.. إليك الموعد الرسمي

تزايدت عمليات البحث عن موعد الاجازات القريبة، حيث تستعد مصر لاستقبال محطة هامة في الأجندة الوطنية خلال شهر يوليو 2026، يترقبها ملايين العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإعلان عن تفاصيل الإجازة الرسمية المرتقبة، التي تبرز أهميتها كونها فرصة استثنائية للاستمتاع براحة ممتدة تصل إلى ثلاثة أيام متواصلة، مما يتيح للمواطنين ترتيب خططهم لقضاء أوقات مميزة.

عدد الإجازات الرسمية في مصر 2026

بحسب أجندة مجلس الوزراء، يبلغ عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات، باعتبارها إجازات مدفوعة الأجر، دون احتساب العطلات الأسبوعية.



وتشمل هذه الإجازات المناسبات الوطنية والدينية المختلفة، التي يتم الإعلان عن مواعيدها رسميًا على مدار العام وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

موعد أول إجازة رسمية في يوليو 2026

يحصل العاملون في القطاعين العام والخاص خلال شهر يوليو 2026 على أول إجازة رسمية تمنحهم 3 أيام متواصلة من الراحة، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، ما يجعلها واحدة من أكثر الإجازات انتظارًا خلال النصف الثاني من العام.



ويرغب كثيرون في معرفة تاريخ الإجازة، وعدد أيامها، والفئات التي تشملها، استعدادًا للتخطيط للسفر أو قضاء عطلة قصيرة مع الأسرة.

وتحل أول إجازة رسمية خلال شهر يوليو يوم الخميس 23 يوليو 2026، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وهي إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما تشمل العاملين بالقطاع الخاص وفقًا لأحكام قانون العمل.

وتأتي الإجازة هذا العام في نهاية الأسبوع، لذلك يستفيد عدد كبير من الموظفين من عطلة تمتد إلى ثلاثة أيام متتالية، تبدأ الخميس وتنتهي السبت، دون الحاجة إلى ترحيلها بقرار من مجلس الوزراء.



الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

بعد إجازة ثورة 23 يوليو، يتبقى في عام 2026 مناسبتان رسميتان، إحداهما دينية والأخرى وطنية.

موعد إجازة المولد النبوي 2026

يوافق موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وهو اليوم المدرج ضمن العطلات الرسمية في مصر بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

وتأتي هذه الإجازة في منتصف الأسبوع، وقد يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع لمنح العاملين عطلة متصلة وفقا لقرار حكومي سابق بترحيل الإجازات لنهاية الأسبوع.

هل يتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2026؟

حتى الآن، فإن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 الأساسي هو الأربعاء 26 أغسطس 2026، ولم يصدر قرار نهائي بشأن ترحيل الإجازة إلى يوم آخر.

إجازة 6 أكتوبر 2026

تختتم الإجازات الرسمية في عام 2026 بإجازة عيد القوات المسلحة الموافق الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، مع احتمالية ترحيلها إلى يوم الخميس 8 أكتوبر، إذا صدر بذلك قرار رسمي من مجلس الوزراء.



أبرز الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026

الخميس 23 يوليو - ثورة 23 يوليو



الأربعاء 26 أغسطس - المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 6 أكتوبر - عيد القوات المسلحة



هذه الإجازات تمنح المواطنين فرصة لتنظيم عطلاتهم والاستمتاع بأيام الراحة، كما تسهم في ضبط جدول العمل والإنتاج في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.