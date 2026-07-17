تبدأ من الخميس.. 3 أيام أجازة بالبنوك خلال الأسبوع المقبل

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وقال البنك المركزي المصري في بيان مقتضب إنه سيستأنف عمل البنوك يوم الأحد من الأسبوع اللاحق له.

وبموجب قرار البنك المركزي المصري فإن أخر يوم عمل في البنوك المصرية وفروعها علي مستوى الجمهورية سيكون مساء الأربعاء المقبل.

وحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري فإن البنوك المصرية ستحصل على 3 أيام إجازة متصلة تبدأ من الخميس المقبل حتي مساء السبت من الأسبوع التالي له بمناسبة حلول يومي الراحة المقررة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا.