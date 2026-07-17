أرقام وحقائق قبل نهائي كأس العالم 2026.. من يكتب التاريخ في نيوجيرسي؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب نيويورك/نيوجيرسي، الذي يستضيف نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، في مواجهة تحمل العديد من الأرقام التاريخية والحقائق المثيرة، مع سعي كل منتخب لكتابة فصل جديد في سجلات المونديال.

ويدخل منتخب الأرجنتين المباراة باحثًا عن الحفاظ على لقبه الذي توج به في نسخة 2022، ليصبح أول منتخب ينجح في الاحتفاظ بكأس العالم منذ البرازيل عام 1962، كما يطمح للوصول إلى لقبه الرابع في تاريخ البطولة، ومعادلة رصيد ألمانيا وإيطاليا، والاقتراب بفارق لقب واحد من البرازيل صاحبة الرقم القياسي.

في المقابل، يسعى منتخب إسبانيا للتتويج باللقب العالمي للمرة الثانية بعد إنجاز 2010، ليعادل رصيد فرنسا وأوروجواي بلقبين في كأس العالم، ويؤكد هيمنته بعد النجاحات التي حققها على الساحة الأوروبية في السنوات الأخيرة.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني النهائي بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، بفضل هدفي إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز، ليبلغ النهائي الثاني على التوالي.

كما تشهد المباراة مواجهة خاصة بين جيلين مختلفين، حيث يقود الأسطورة ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين في واحدة من أبرز محطاته الدولية، بينما يعول المنتخب الإسباني على موهبته الصاعدة لامين يامال لمواصلة صناعة التاريخ مع "لا روخا".

وبين حلم الأرجنتين بالاحتفاظ باللقب، وطموح إسبانيا لاستعادة المجد العالمي، يبقى السؤال الأبرز قبل صافرة البداية: من سيكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم 2026؟