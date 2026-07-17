الخليج يشتعل.. أمريكا تقصف جسوراً ومنشآت إيرانية.. وطهران ترد باستهداف 5 دول عربية

شهدت المنطقة تصعيداً عسكرياً جديداً اليوم الجمعة، مع تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة ضربات استهدفت بنى تحتية في جنوب إيران، قابلتها طهران بهجمات على مواقع مرتبطة بالقوات الأمريكية في سوريا والأردن وعدد من دول الخليج.

8 قتلى و20 جريحاً في إيران

أعلنت إيران مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ضربات أمريكية استهدفت ما وصفتها بـ"البنية التحتية" في محافظة هرمزغان جنوب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الأهداف شملت جسري كهورستان وغريوه، إلى جانب مناطق قرب مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى استهداف 5 جسور في المحافظة خلال الساعات الماضية، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق المتضررة لتسهيل عمل فرق الإنقاذ.

انفجارات في بوشهر وقشم واستهداف منشآت حيوية

أفادت مصادر إيرانية بإصابة أشخاص جراء قصف طال محطة للسكك الحديدية في بندر عباس، إلى جانب تسجيل انفجارات في جزيرة قشم ومناطق أخرى جنوب إيران.

كما أعلنت وكالة "مهر" وقوع عدة انفجارات في مدينة بوشهر وجزيرة قشم، بينما تحدث التلفزيون الإيراني عن استهداف مواقع في محافظتي خوزستان وسيستان وبلوشستان، بينها مطار إيرانشهر وبرج مراقبة بحري في تشابهار.

وفي سياق متصل، حثت السلطات الإيرانية المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء بعد استهداف منشآت الطاقة، بحسب ما نقلته قناة "العربية".

واشنطن: الضربات مستمرة

أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة السادسة على التوالي.

وقالت في بيان إن الهجمات استهدفت مواقع مراقبة ساحلية وأنظمة دفاع جوي وبنى لوجستية عسكرية وقدرات بحرية، مشيرة إلى استخدام ذخائر دقيقة في العمليات بهدف "تقويض القدرات العسكرية الإيرانية".

استهداف مواقع أمريكية في سوريا والأردن والخليج

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم على مركز عمليات أمريكي في منطقة التنف داخل الأراضي السورية.

وفي الأردن، أعلن الجيش إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة.

كما قالت وزارة الدفاع القطرية إن قواتها تصدت لهجوم صاروخي استهدف البلاد، فيما أعلنت وزارة الداخلية إصابة طفل بشظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض.

وفي البحرين والكويت، دوت صفارات الإنذار بعد هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ، حيث أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع وصفها بأنها تابعة للقوات الأمريكية في البلدين رداً على الضربات الأمريكية.

تضرر محطة كهرباء كويتية وتفعيل خطط الطوارئ

أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية تضرر إحدى محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه جراء هجوم إيراني، ما أدى إلى خروج عدد كبير من وحدات التوليد عن الخدمة.

وأكدت الوزارة تفعيل خطط الطوارئ للتعامل مع الأضرار وضمان استمرار إمدادات الكهرباء والمياه.