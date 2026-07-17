قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب الهجمات الإيرانية.. رئيس أركان الجيش الكويتي يزور مصابي القوات المسلحة
ما اتغيرش..سعر الدولار في البنوك الآن
دعاء الساعة الأخيرة في الجمعة الأولى من شهر صفر 1448 مكتوب.. اغتنم ساعة الاستجابة
عضو مجلس إدارة بشكتاش يلمّح لاقتراب التعاقد مع محمدصلاح
مقتل 8 أشخاص في استهداف 6 جسور بمحافظة هرمزجان بإيران
ترامب: اضطررنا لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران.. وواشنطن حققت انتصارات كبيرة
الخليج يشتعل.. أمريكا تقصف جسوراً ومنشآت إيرانية.. وطهران ترد باستهداف 5 دول عربية
بيلينجهام يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة منتخب إنجلترا
عبد الرحمن زكي يحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للقوة البدنية
رئاسة الوزراء: ملاحقة قانونية لمروجي إعلانات التوظيف الوهمية
موعد نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا
أخبار التوك شو | موعد نتيجة الثانوية العامة 2026.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين.. والأرصاد تعلن حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعرق في الصيف.. لماذا لا يجب أن تخشاه؟.. فوائد مدهشة للمناعة وتنظيم حرارة الجسم

التعرق
التعرق
محمد البدوي

مع الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يسعى كثيرون إلى تجنب التعرق باعتباره أمرًا مزعجًا، بينما يجهل البعض أنه يعد إحدى أهم الآليات الطبيعية التي يعتمد عليها الجسم للحفاظ على توازنه وحمايته من آثار الحرارة المرتفعة. 

أطعمة ومشروبات طبيعية تساهم في منع رائحة العرق

التخلص من بعض السموم

ويؤكد الأطباء أن التعرق لا يقتصر على تبريد الجسم فقط، بل يمتد دوره إلى دعم المناعة، والمساهمة في التخلص من بعض السموم، والحد من نمو الميكروبات على الجلد، ما يجعله جزءًا أساسيًا من منظومة الدفاع الطبيعية التي وهبها الله للإنسان لمواجهة الظروف المناخية المختلفة.

اتباع سلوكيات صحية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يستلزم اتباع سلوكيات صحية تساعد الجسم على التكيف مع الطقس، مشيرًا إلى أن الوعي بكيفية التعامل مع تغير الفصول ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الجهاز المناعي وصحة الإنسان بشكل عام.

رائحة العرق

وسيلة لتبريد الجسم

وأوضح بدران، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن كثيرين ينظرون إلى التعرق باعتباره مجرد وسيلة لتبريد الجسم، بينما يؤدي في الواقع وظائف صحية متعددة، من بينها المساعدة في التخلص من جزء من السموم التي تتراكم داخل الجسم نتيجة الغذاء والشراب والعوامل البيئية المختلفة، إلى جانب وسائل أخرى مثل ممارسة الرياضة والصيام المتقطع.

وأشار إلى أن الإنسان يولد وبداخله نسبة من السموم، وتزداد مع مرور السنوات بسبب التعرض للملوثات والعادات الغذائية المختلفة، لافتًا إلى أن التعرق يمثل إحدى الوسائل الطبيعية التي تساعد الجسم على التخلص من جزء من هذه السموم، وهو ما يجعل إفراز العرق عملية صحية وليست مصدرًا للقلق.

آلية فسيولوجية مهمة لتنظيم حرارة الجسم

وأضاف أن التعرق يعد آلية فسيولوجية مهمة لتنظيم حرارة الجسم، حيث يحتوي جسم الإنسان على ما بين 2 و4 ملايين غدة عرقية، تعمل على إفراز العرق الذي يتبخر من سطح الجلد، فيؤدي إلى خفض درجة حرارة الجسم والحفاظ على توازنها، خاصة خلال موجات الحر الشديدة.

فوائد التعرق

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن فوائد التعرق تمتد أيضًا إلى المساهمة في تقليل تراكم بعض الميكروبات على الجلد، ما يجعله جزءًا من منظومة الدفاع الطبيعية التي تساعد الجسم على مواجهة العوامل الخارجية.

طرق فعالة للتخلص من رائحة العرق الكريهة

كما أوضح أن قدرة بعض الفئات، مثل العمال والجنود والأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، على تحمل درجات الحرارة المرتفعة ترجع إلى قدرة الجسم على التكيف التدريجي مع الظروف المناخية، وهي خاصية فسيولوجية تساعد الإنسان على مواصلة نشاطه في البيئات الحارة.

ظاهرة صحية طبيعية

واختتم بدران حديثه بالتأكيد على أن التعرق ظاهرة صحية طبيعية لا ينبغي الخوف منها، بل يجب تعويض السوائل التي يفقدها الجسم بشرب كميات كافية من المياه واتباع نمط حياة صحي، حتى يستفيد الإنسان من هذه الآلية الطبيعية دون التعرض لمضاعفات الجفاف أو الإجهاد الحراري.

فوائد التعرق التعرق أزمة التعرق القضاء على التعرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

امام عاشور

تفاصيل هامة بشأن عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب الآن .. اخر تحديث لأعيرة 24 و21 و18

ترشيحاتنا

الكهرباء

كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

الحرارة

درجات الحرارة تصل 45 درجة مئوية| كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس؟

سرطان الدم

اعراض سرطان الدم.. 9 علامات تحذيرية لايجب تجاهلها

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد