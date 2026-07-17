التعرق في الصيف.. لماذا لا يجب أن تخشاه؟.. فوائد مدهشة للمناعة وتنظيم حرارة الجسم

مع الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يسعى كثيرون إلى تجنب التعرق باعتباره أمرًا مزعجًا، بينما يجهل البعض أنه يعد إحدى أهم الآليات الطبيعية التي يعتمد عليها الجسم للحفاظ على توازنه وحمايته من آثار الحرارة المرتفعة.

التخلص من بعض السموم

ويؤكد الأطباء أن التعرق لا يقتصر على تبريد الجسم فقط، بل يمتد دوره إلى دعم المناعة، والمساهمة في التخلص من بعض السموم، والحد من نمو الميكروبات على الجلد، ما يجعله جزءًا أساسيًا من منظومة الدفاع الطبيعية التي وهبها الله للإنسان لمواجهة الظروف المناخية المختلفة.

اتباع سلوكيات صحية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يستلزم اتباع سلوكيات صحية تساعد الجسم على التكيف مع الطقس، مشيرًا إلى أن الوعي بكيفية التعامل مع تغير الفصول ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الجهاز المناعي وصحة الإنسان بشكل عام.

وسيلة لتبريد الجسم

وأوضح بدران، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن كثيرين ينظرون إلى التعرق باعتباره مجرد وسيلة لتبريد الجسم، بينما يؤدي في الواقع وظائف صحية متعددة، من بينها المساعدة في التخلص من جزء من السموم التي تتراكم داخل الجسم نتيجة الغذاء والشراب والعوامل البيئية المختلفة، إلى جانب وسائل أخرى مثل ممارسة الرياضة والصيام المتقطع.

وأشار إلى أن الإنسان يولد وبداخله نسبة من السموم، وتزداد مع مرور السنوات بسبب التعرض للملوثات والعادات الغذائية المختلفة، لافتًا إلى أن التعرق يمثل إحدى الوسائل الطبيعية التي تساعد الجسم على التخلص من جزء من هذه السموم، وهو ما يجعل إفراز العرق عملية صحية وليست مصدرًا للقلق.

آلية فسيولوجية مهمة لتنظيم حرارة الجسم

وأضاف أن التعرق يعد آلية فسيولوجية مهمة لتنظيم حرارة الجسم، حيث يحتوي جسم الإنسان على ما بين 2 و4 ملايين غدة عرقية، تعمل على إفراز العرق الذي يتبخر من سطح الجلد، فيؤدي إلى خفض درجة حرارة الجسم والحفاظ على توازنها، خاصة خلال موجات الحر الشديدة.

فوائد التعرق

وأكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن فوائد التعرق تمتد أيضًا إلى المساهمة في تقليل تراكم بعض الميكروبات على الجلد، ما يجعله جزءًا من منظومة الدفاع الطبيعية التي تساعد الجسم على مواجهة العوامل الخارجية.

كما أوضح أن قدرة بعض الفئات، مثل العمال والجنود والأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، على تحمل درجات الحرارة المرتفعة ترجع إلى قدرة الجسم على التكيف التدريجي مع الظروف المناخية، وهي خاصية فسيولوجية تساعد الإنسان على مواصلة نشاطه في البيئات الحارة.

ظاهرة صحية طبيعية

واختتم بدران حديثه بالتأكيد على أن التعرق ظاهرة صحية طبيعية لا ينبغي الخوف منها، بل يجب تعويض السوائل التي يفقدها الجسم بشرب كميات كافية من المياه واتباع نمط حياة صحي، حتى يستفيد الإنسان من هذه الآلية الطبيعية دون التعرض لمضاعفات الجفاف أو الإجهاد الحراري.