الأرصاد تحذر من رطوبة مرتفعة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 18 يوليو وحتى الأربعاء 22 يوليو 2026، محذرة من استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

الملامح العامة للطقس

كشفت الهيئة أن الطقس سيكون مائلاً للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على معظم المناطق.

الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية: تتكون في الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحيانًا على فترات متقطعة في أغلب الأنحاء يومي الثلاثاء 21 يوليو والأربعاء 22 يوليو.

خريطة درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والمحسوسة):



القاهرة الكبرى والوجه البحري:

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و37 درجة مئوية، في حين تتراوح المحسوسة بفعل الرطوبة بين 38 و39 درجة مئوية طوال الفترة.

السواحل الشمالية:

تسجل درجات الحرارة العظمى بين 31 و32 درجة مئوية، بينما تصل المحسوسة إلى ما بين 35 و36 درجة مئوية.

شمال الصعيد:

تشهد المنطقة طقسًا شديد الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 38 و40 درجة مئوية، بينما ترتفع المحسوسة لتسجل ما بين 40 و42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد:

الأشد حرارة خلال هذه الفترة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 42 و44 درجة مئوية، وتصل المحسوسة إلى ذروتها لتسجل ما بين 43 و45 درجة مئوية.