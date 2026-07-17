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هل تكسر درجة الحرارة بالقاهرة حاجز الـ40؟.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هل تكسر درجة الحرارة بالقاهرة حاجز الـ40؟.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل

درجة الحرارة
درجة الحرارة
عبد العزيز جمال

هل تكسر درجة الحرارة بالقاهرة حاجز الـ40؟.. سؤال شغل اهتمام المواطنين خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة وانتشار توقعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، .

وحسمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأمر، موضحة أن درجات الحرارة في القاهرة لن تتجاوز حاجز الـ40 درجة مئوية خلال الفترة الحالية، رغم استمرار الأجواء الحارة والرطبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

درجة الحرارة

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أحدث توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الجمعة 17 يوليو وحتى الثلاثاء 21 يوليو 2026، مؤكدة استمرار الطقس الصيفي المعتاد مع ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الإحساس بالحرارة أعلى من القيم المسجلة في الظل.

هل تكسر درجة الحرارة بالقاهرة حاجز الـ40؟.. الأرصاد تجيب

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الإجابة عن سؤال هل تكسر درجة الحرارة بالقاهرة حاجز الـ40؟ هي: لا، وفقًا للتوقعات الحالية.

وأوضحت الهيئة أن أعلى درجة حرارة عظمى متوقعة على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة ستصل إلى 37 درجة مئوية، بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة نتيجة زيادة الرطوبة، دون أن تتجاوز حاجز الأربعين.

وأشارت إلى أن ما يشعر به المواطنون من حرارة مرتفعة يعود في المقام الأول إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وليس إلى زيادة كبيرة في درجات الحرارة الفعلية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

توقعت الهيئة استمرار الطقس المائل للحرارة والرطب خلال ساعات الصباح الباكر، على أن يتحول إلى حار ورطب نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس مائلًا للحرارة مع استمرار تأثير الرطوبة، ما يقلل الإحساس بانخفاض درجات الحرارة مقارنة ببعض الفترات السابقة.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية أعلى من الحرارة المسجلة في الظل.

ارتفاع درجة الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة حتى الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة، والتي جاءت كالتالي:

الجمعة 17 يوليو

  • العظمى: 35 درجة مئوية.
  • المحسوسة: 37 درجة مئوية.

السبت 18 يوليو

  • العظمى: 36 درجة مئوية.
  • المحسوسة: 38 درجة مئوية.

الأحد 19 يوليو

  • العظمى: 36 درجة مئوية.
  • المحسوسة: 38 درجة مئوية.

الإثنين 20 يوليو

  • العظمى: 37 درجة مئوية.
  • المحسوسة: 39 درجة مئوية.

الثلاثاء 21 يوليو

  • العظمى: 37 درجة مئوية.
  • المحسوسة: 39 درجة مئوية.

الرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس

أوضحت الهيئة أن نسب الرطوبة المرتفعة تعد العامل الرئيسي وراء الشعور بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث تقل قدرة الجسم على تبريد نفسه من خلال تبخر العرق، مما يجعل الطقس يبدو أكثر حرارة.

ولذلك، فإن الحرارة المحسوسة تكون أعلى من الحرارة الفعلية المسجلة داخل محطات الرصد، وهو ما يفسر شعور المواطنين بأجواء أكثر سخونة، خاصة في المدن الساحلية والقاهرة الكبرى.

شبورة مائية في ساعات الصباح

توقعت الهيئة أيضًا تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل الشبورة مناطق:

  • شمال البلاد.
  • القاهرة الكبرى.
  • الوجه البحري.
  • مدن القناة.
  • وسط سيناء.
  • شمال الصعيد.

وأضافت أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.
 

نشاط للرياح على بعض المناطق

لفتت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة يوم الجمعة 17 يوليو، وعلى فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الرياح في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال بعض الفترات، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل مستمر، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي قد تشهدها الأحوال الجوية خلال فصل الصيف.

ارتفاع درجة الحرارة

كما نصحت بـ:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.
  • القيادة بحذر أثناء فترات الشبورة الصباحية.
  • متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة.

وأكدت الهيئة أن متابعة النشرات الرسمية تظل الوسيلة الأكثر دقة لمعرفة تطورات حالة الطقس، بعيدًا عن الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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