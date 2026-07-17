أسامة الدليل: الجماعات المتطرفة تستهدف إحداث قطيعة بين المجتمع ومؤسساته الوطنية

كشف الكاتب الصحفي أسامة الدليل عن الأساليب التي تعتمدها الجماعات المتطرفة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، لتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن هذه الجماعات تسعى إلى خلق حالة من الانقسام بين المجتمع ومؤسساته الوطنية، بما يؤدي إلى إضعاف التماسك الداخلي وإثارة الفتن.

وقال أسامة الدليل، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، ان هذه الجماعات تقوم على فكرة "المفاصلة"، والتي تعتمد على تصوير المجتمع باعتباره بعيدًا عن الدين، ووصف الحكام بـ"الطواغيت"، إلى جانب التشكيك في دور الجيوش الوطنية ومحاولة النيل من مكانتها.

وتابع أن هذه الأفكار لا تجد قبولًا لدى المواطن المصري، الذي ينظر إلى القوات المسلحة باعتبارها جزءًا أصيلًا من الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الشعب والجيش تمثل أحد أبرز عوامل قوة الدولة المصرية.

لم تنجح في اختراق طبيعة المجتمع المصري

وأشار إلى أن محاولات التأثير لم تقتصر على نشر الأفكار، بل امتدت إلى الترويج لمصطلحات لم تكن مألوفة في الثقافة المصرية، مؤكدا أن استخدام وصف "العسكر" للإشارة إلى الجيش المصري جاء في إطار محاولات تستهدف التأثير على الوعي العام، إلا أن هذه المحاولات، لم تنجح في اختراق طبيعة المجتمع المصري الذي "عصي" على مثل هذه الأفكار.