أسامة الدليل: لو استمر حكم الإخوان كان سيتم تقسيم مصر إلى 4 دويلات

أكد أسامة الدليل الكاتب الصحفي، إن لو كان استمر حكم الإخوان كان سيتم تقسيم مصر إلى 4 دويلات، مضيفا أن بدأ تزييف الوعي بعد ثورة 30 يونيو ومستمرة حتى اليوم في مصر.

وأضاف أسامة الدليل الكاتب الصحفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن أسامة الدليل : جماعة الإخوان لم تتوقف عن محاولات إثارة الفوضى بعد سقوطهم في 2013.

وتابع أسامة الدليل الكاتب الصحفي، أن الناس خرجت يوم 30 يونيو 2013 ضد تجار الدين والسياسية، وحتى اليوم هناك من يتجار بالدين والسياسية.

