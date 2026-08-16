الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميا الحدود الدنيا لتنسيق 2026 للجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه اليوم، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

و ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اليوم ، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور إيهاب حسنين أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلسين، بمقر جامعة العلمين الدولية.

تنسيق الجامعات الأهلية 2026 رسمياً

نستعرض لكم الحد الأدنى للتنسيق للحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية ومدارس STEM

كلية الطب البشري: 80%

كلية طب الأسنان: 73%.

كلية العلاج الطبيعي: 72%.

كلية الصيدلة: 68%.

كلية الهندسة: 64%.

كلية الطب البيطري : 64%

كلية الحاسبات: 58%.

كلية التمريض: 53%.

كلية العلوم الصحية: 53%.

الفنون التطبيقية : 52%

كلية الزراعة : 52%

كليات الإعلام والسياسة والاقتصاد واللغات والترجمة وباقي الكليات الإنسانية: من52%

تنسيق الجامعات الأهلية2026

الطب البشري:

80% بجامعات الملك سلمان والجلالة والعلمين والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية

85% بباقي الجامعات الخاصة والأهلية

طب الأسنان:

73% بجامعات الملك سلمان والجلالة والعلمين والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية

79% بباقي الجامعات الخاصة والأهلية

العلاج الطبيعي:

72% بجامعات الملك سلمان والجلالة والعلمين والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية

77% بباقي الجامعات الخاصة والأهلية

الصيدلة:

68% بجامعات الملك سلمان والجلالة والعلمين والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية

72% بباقي الجامعات الخاصة والأهلية

الهندسة:

64% بجامعات الملك سلمان والجلالة والعلمين والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية

68% بباقي الجامعات الخاصة والأهلية

الطب البيطري:

64% بجامعات الملك سلمان والجلالة والعلمين والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية

67% بباقي الجامعات الخاصة والأهلية

الحاسبات والمعلومات:

58% بجامعات الملك سلمان والجلالة والعلمين والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية

61% بباقي الجامعات الخاصة والأهلية

كما حُدد الحد الأدنى لعدد من الكليات الأخرى عند 53%، وتشمل:

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية، التمريض، الفنون والفنون التطبيقية، الزراعة، التربية، الآداب، الإعلام، اللغات والترجمة، العلوم الاجتماعية، الاقتصاد والأعمال، الحقوق والقانون، السياحة والفنادق، والآثار.

وبالنسبة لطلاب الشهادات العربية والأجنبية، جاءت الحدود الدنيا أعلى من طلاب الثانوية العامة في عدد من كليات القمة، حيث بلغ الحد الأدنى للطب البشري 85% بالجامعات ذات الحدود الأقل، و90% بباقي الجامعات الخاصة والأهلية.

قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة من وزارة التعليم العالى

وتضم (32) جامعة أهلية وهي على النحوالتالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

21. جامعة السويس الأهلية.

22. جامعة دمنهور الأهلية.

23. جامعة القاهرة الأهلية.

24. جامعة عين شمس الأهلية.

25. جامعة سوهاج الأهلية.

26. جامعة كفر الشيخ الأهلية.

27. جامعة الوادي الجديد الأهلية.

28. جامعة الفيوم الأهلية.

29. جامعة طنطا الأهلية.

30. جامعة الأقصر الأهلية.

31. جامعة دمياط الأهلية.

32. جامعة مدينة السادات الأهلية.