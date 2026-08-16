إبراهيم عادل يقود نورشيلاند لفوز صعب على سيلكبورج في الدوري الدنماركي

قاد إبراهيم عادل، لاعب المنتخب الوطني وفريق نورشيلاند الدنماركي، فريقه، لتحقيق فوز ثمين وصعب على حساب سيلكبورج بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد، على ملعب «رايت تو دريم بارك»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الدنماركي.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث حاول كل طرف الوصول إلى شباك الآخر، لكن التعادل السلبي استمر حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن يظهر إبراهيم عادل ويصنع الفارق لصالح نورشيلاند.

وسجل إبراهيم عادل هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة، بعدما أحرز مقصية مميزة في الدقيقة 80 من عمر المواجهة، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية في مشواره بالمسابقة.

وشارك اللاعب المصري كبديل خلال الشوط الثاني، لكنه نجح في استغلال الفرصة التي حصل عليها وترك بصمته سريعًا على اللقاء.

ويعد الهدف استمرارًا للمردود المميز الذي يقدمه إبراهيم عادل مع نورشيلاند، حيث يسعى اللاعب إلى تثبيت أقدامه مع الفريق الدنماركي والحصول على مساحة أكبر في التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة، خاصة في ظل قدراته الهجومية وسرعته ومهارته في التعامل مع الفرص أمام المرمى.

وبهذا الانتصار، رفع نورشيلاند رصيده إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الدنماركي، بينما توقف رصيد سيلكبورج عند 4 نقاط، ليحتل المركز الثامن.

نورشيلاند يتقلى دفعة معنوية قبل سانت جالين السويسري

ويمنح الفوز، اليوم، نورشيلاند، دفعة قوية قبل الاستحقاق الأوروبي المقبل، حيث يستعد الفريق لمواجهة سانت جالين السويسري في ذهاب الملحق المؤهل إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المنتظر أن يحظى إبراهيم عادل باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، بعد هدفه الحاسم أمام سيلكبورج، خاصة أن تألقه قد يمنحه فرصة أكبر للمشاركة أساسيًا في المباريات القادمة، سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

ويأمل اللاعب المصري في مواصلة تقديم المستويات القوية مع نورشيلاند، والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الحالي، إلى جانب الحفاظ على مكانه ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.