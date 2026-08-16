قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عدد الوفيات ارتفع إلى 10.. تفاقم حصيلة أضرار أمطار تشيبا في اليابان
نشأت الديهي يطالب الحكومة بكشف حقيقة أرقام الديون: «الصمت يفتح الباب للتأويلات»
أرسنال بطلا لكأس الدرع الخيرية بعد اكتساج مانشستر سيتي بثلاثية
نيوكاسل يونايتد يتوصل إلى إتفاق لضم عمار ديديتش من بنفيكا
الاحتلال يطلق قنابل الغاز تجاه منازل الفلسطينيين خلال اقتحام قرية في رام الله
متحدثة مفوضية اللاجئين لـ«صدى البلد»: 1.09 مليون لاجئ وطالب لجوء في مصر منهم 852 ألف سوداني و92 ألف سوري.. وندعم انتقال إدارة الملف إلى الحكومة.. ونواجه فجوة تمويلية كبيرة| حوار
صحيفة تركية: يجب توظيف محمد صلاح خلف أونواتشو مع طرابزون
الصحة اللبنانية: 4346 شهيدًا و12301 جريح منذ 2 مارس الماضي
ترامب يتعهد بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران
إبراهيم عادل يقود نورشيلاند لفوز صعب على سيلكبورج في الدوري الدنماركي
أستون فيلا يقترب من ضم الحارس الياباني سوزوكي
منال عوض: انتهاء المقابلات الشخصية لـ 636 متقدمًا للوظائف القيادية بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عادل يقود نورشيلاند لفوز صعب على سيلكبورج في الدوري الدنماركي

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
عمرو مصطفى

قاد إبراهيم عادل، لاعب المنتخب الوطني وفريق نورشيلاند الدنماركي، فريقه، لتحقيق فوز ثمين وصعب على حساب سيلكبورج بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد، على ملعب «رايت تو دريم بارك»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الدنماركي.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث حاول كل طرف الوصول إلى شباك الآخر، لكن التعادل السلبي استمر حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، قبل أن يظهر إبراهيم عادل ويصنع الفارق لصالح نورشيلاند.

وسجل إبراهيم عادل هدف المباراة الوحيد بطريقة رائعة، بعدما أحرز مقصية مميزة في الدقيقة 80 من عمر المواجهة، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية في مشواره بالمسابقة.

وشارك اللاعب المصري كبديل خلال الشوط الثاني، لكنه نجح في استغلال الفرصة التي حصل عليها وترك بصمته سريعًا على اللقاء.

ويعد الهدف استمرارًا للمردود المميز الذي يقدمه إبراهيم عادل مع نورشيلاند، حيث يسعى اللاعب إلى تثبيت أقدامه مع الفريق الدنماركي والحصول على مساحة أكبر في التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة، خاصة في ظل قدراته الهجومية وسرعته ومهارته في التعامل مع الفرص أمام المرمى.

وبهذا الانتصار، رفع نورشيلاند رصيده إلى 7 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الدنماركي، بينما توقف رصيد سيلكبورج عند 4 نقاط، ليحتل المركز الثامن.

نورشيلاند يتقلى دفعة معنوية قبل سانت جالين السويسري

ويمنح الفوز، اليوم، نورشيلاند، دفعة قوية قبل الاستحقاق الأوروبي المقبل، حيث يستعد الفريق لمواجهة سانت جالين السويسري في ذهاب الملحق المؤهل إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن المنتظر أن يحظى إبراهيم عادل باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، بعد هدفه الحاسم أمام سيلكبورج، خاصة أن تألقه قد يمنحه فرصة أكبر للمشاركة أساسيًا في المباريات القادمة، سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

ويأمل اللاعب المصري في مواصلة تقديم المستويات القوية مع نورشيلاند، والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الحالي، إلى جانب الحفاظ على مكانه ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

إبراهيم عادل نورشيلاند الدنماركي سيلكبورج الدوري الدنماركي سانت جالين السويسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

ترشيحاتنا

لطيفة

لطيفة تختتم «شبهي بالمللي» بـ 4 أغنيات جديدة وتواصل حصد النجاح

فيلم «الأوديسة»

«الأوديسة» لكريستوفر نولان يتجاوز 3 ملايين مشاهد في كوريا الجنوبية

النجمة سلاف فواخرجي مع أوركيد سامي

سلاف فواخرجي لـ صدى البلد: الأمومة أصعب تحدٍ.. وأدعم أبنائي ولا مانع من الدخول لعالم التمثيل.. فيديو

بالصور

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد