حقيقة عرض نورشيلاند لضم مصطفى شوبير.. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، حقيقة ما تردد بشأن وجود عرض دنماركي لضم مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، مؤكدًا أن العرض لم يعد قائمًا في الوقت الحالي.

وأوضح شوقي، عبر قناته على “يوتيوب”، أن عرض نادي نورشيلاند الدنماركي وصل إلى الأهلي قبل انطلاق كأس العالم، لكنه قوبل بالرفض مبكرًا من جميع الأطراف بسبب ضعفه من الناحية المالية، إذ بلغت قيمته نحو 500 ألف يورو، وهو رقم لا يتناسب مع قيمة الحارس أو النادي.

وأضاف أن مصطفى شوبير لا يمتلك في الوقت الحالي أي عروض رسمية للرحيل، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي تستعد خلال الأيام المقبلة لفتح ملف تمديد عقده، تقديرًا للمستويات المميزة التي قدمها مع الفريق.

وذكر أن الأهلي يجهز عرضًا لتجديد عقد شوبير لمدة أربع سنوات إضافية بخلاف الموسم المتبقي في عقده الحالي، ليصبح العقد ممتدًا لخمسة مواسم، مع منحه راتبًا يضاهي كبار نجوم الفريق، إلى جانب مكافآت وبنود إضافية، فضلًا عن عقد تجاري مع شركة الكرة بالنادي.

واختتم قائلا إن مصطفى شوبير يعد من أبرز حراس المرمى في مصر، مشيدًا بما قدمه خلال كأس العالم، معتبرًا أنه ترك بصمة تاريخية خلال مشاركته في البطولة.