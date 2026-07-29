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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تبدأ يومك بها؟.. 5 مشروبات تدعم صحة الكلى وتحافظ على وظائفها

تبدأ يومك بها؟.. 5 مشروبات تدعم صحة الكلى وتحافظ على وظائفها
تبدأ يومك بها؟.. 5 مشروبات تدعم صحة الكلى وتحافظ على وظائفها
ولاء عادل
نتيجة الثانوية العامة 2026

تؤدي الكلى دورًا حيويًا في تنقية الجسم من الفضلات، وتنظيم مستويات السوائل والأملاح، إلى جانب المساهمة في ضبط ضغط الدم، لذلك فإن بعض المشروبات التي يتم تناولها في الصباح قد تساعد في الحفاظ على كفاءتها ودعم وظائفها.

ووفقًا لموقع "EatingWell"، هناك عدد من المشروبات التي قد تعزز صحة الكلى عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.

الماء

يبقى الماء الخيار الأفضل للحفاظ على صحة الكلى، إذ يساعد على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء النوم، كما يدعم عملية التخلص من الفضلات ويقلل تركيز المعادن في البول، ما يساهم في خفض احتمالات تكوّن حصوات الكلى.

القهوة السوداء

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة باعتدال قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن، ويرجع ذلك إلى احتوائها على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي. ويُنصح بتناولها دون إضافة كميات كبيرة من السكر أو الكريمة والمنكهات.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، أبرزها الكاتيكين، التي قد تساهم في دعم صحة الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، كما قد تساعد في تحسين ضغط الدم، وهو من العوامل المهمة للحفاظ على صحة الكلى. وتشير بعض الدراسات أيضًا إلى احتمال مساهمته في تقليل خطر تكوّن حصوات الكلى.

الكفير

يعد الكفير من المشروبات الغنية بالبروبيوتيك، وهي البكتيريا النافعة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي. ويرى الخبراء أن تحسين توازن بكتيريا الأمعاء قد ينعكس إيجابًا على صحة الكلى، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه الفوائد.

عصير التوت البري غير المحلى

قد يساعد عصير التوت البري الطبيعي الخالي من السكريات المضافة في تقليل خطر تكرار التهابات المسالك البولية، لاحتوائه على مركبات تحد من التصاق بعض أنواع البكتيريا بجدار المسالك البولية، ما قد يقلل من فرص انتقال العدوى إلى الكلى.

مشروبات يُنصح بتقليلها

في المقابل، ينصح الخبراء بالحد من تناول بعض المشروبات التي قد تؤثر سلبًا في صحة الكلى عند الإفراط فيها، وتشمل:

  • المشروبات الغازية.
  • مشروبات الطاقة.
  • القهوة والشاي المضاف إليهما كميات كبيرة من السكر.
  • العصائر المحلاة.

ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على ترطيب الجسم، واتباع نظام غذائي صحي، والسيطرة على مستويات السكر وضغط الدم، من أهم الخطوات للوقاية من أمراض الكلى والحفاظ على كفاءتها على المدى الطويل.

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