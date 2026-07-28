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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | عودة أبشع سيارة في العالم .. وفولكس فاجن تحرض أوروبا ضد المركبات الصينية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف
نتيجة الثانوية العامة 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

شاهد سيارة بوجاتي ميسترال الخارقة المعروضة بـ 9.5 مليون دولار!

​تستعد دار المزادات العالمية RM Sotheby's لإقامة مزاد مرتقب ضمن فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات لبيع نسخة فريدة من الأيقونة بوجاتي ميسترال موديل عام 2025. 

تتضمن السيارة استثنائيتها كونها آخر طراز إنتاجي يعتمد على محرك الـ W16 الأسطوري سعة 8.0 لترات المزود بـ 4 شواحن توربينية بقوة 1578 حصانًا، وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 2.3 ثانية. 

وقُدر السعر التوقعي للسيارة -التي لم تقطع سوى 321 ميلًا فقط- بمبلغ يتراوح بين 7.5 و9.5 مليون دولار أمريكي.

منافسة شرسة.. BMW تتحدى أكيورا بسيارة كروس أوفر كوبيه جديدة!

​أعلنت BMW عن تحديثات هجومية لإعادة رسم خريطة القوة في فئة الكروس أوفر الكوبيه وتحدي غريمتها اليابانية أكيورا ADX عبر طرازها الجديد X2 M40 xDrive. بينما تعتمد أكيورا ADX على محرك 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 190 حصانًا وناقل حركة CVT، توفر BMW خيارات أداء أعلى وأنظمة دفع كلي متطورة لتأكيد هيمنتها في القطاع المدمج الفاخر.

الصين تعيد إحياء أبشع سيارة في العالم عبر نسخة كهربائية حديثة!

​استعادت سيارة ولينج كلاود EV الصينية (المعروفة باسم باوجون يوندو) روح طراز فيات مولتيبلا لعام 1998، والتي اشتهرت بلقب أبشع سيارة في العالم. ورغم التصميم المثالي للرحابة على حساب الشكل، تزود السيارة الصينية بمحرك كهربائي يولد 134 حصانًا وبطارية سعة 50.6 كيلوواط/ساعة تمنحها مدى سير يصل إلى 286 ميلًا للشحنة الواحدة، مع مقصورة بكرسي استراحة ينحني بزاوية 135 درجة.

فولكس فاجن تحرض أوروبا ضد اجتياح السيارات الهجينة الصينية!

أطلقت مجموعة فولكس فاجن الألمانية تحذيرات للجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي للمطالبة بفرض قيود حماية وتطبيق رسوم جمركية على طرازات السيارات الهجينة القادمة من الصين. يأتي هذا التكتل لتفادي تراجع الموديلات الأوروبية وتوقف خطوط الإنتاج محليًّا، مع دعوات لإعادة هيكلة استراتيجيات التصنيع وتفعيل التنافسية للحد من انخفاض الحصص السوقية للعمالقة التقليديين.

أخبار السيارات 2026 سعر بوجاتي ميسترال مواصفات BMW X2 سيارات صينية كهربائية فولكس فاجن

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