أخبار السيارات | عودة أبشع سيارة في العالم .. وفولكس فاجن تحرض أوروبا ضد المركبات الصينية

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​تستعد دار المزادات العالمية RM Sotheby's لإقامة مزاد مرتقب ضمن فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات لبيع نسخة فريدة من الأيقونة بوجاتي ميسترال موديل عام 2025.

تتضمن السيارة استثنائيتها كونها آخر طراز إنتاجي يعتمد على محرك الـ W16 الأسطوري سعة 8.0 لترات المزود بـ 4 شواحن توربينية بقوة 1578 حصانًا، وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 2.3 ثانية.

وقُدر السعر التوقعي للسيارة -التي لم تقطع سوى 321 ميلًا فقط- بمبلغ يتراوح بين 7.5 و9.5 مليون دولار أمريكي.

​أعلنت BMW عن تحديثات هجومية لإعادة رسم خريطة القوة في فئة الكروس أوفر الكوبيه وتحدي غريمتها اليابانية أكيورا ADX عبر طرازها الجديد X2 M40 xDrive. بينما تعتمد أكيورا ADX على محرك 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 190 حصانًا وناقل حركة CVT، توفر BMW خيارات أداء أعلى وأنظمة دفع كلي متطورة لتأكيد هيمنتها في القطاع المدمج الفاخر.

​استعادت سيارة ولينج كلاود EV الصينية (المعروفة باسم باوجون يوندو) روح طراز فيات مولتيبلا لعام 1998، والتي اشتهرت بلقب أبشع سيارة في العالم. ورغم التصميم المثالي للرحابة على حساب الشكل، تزود السيارة الصينية بمحرك كهربائي يولد 134 حصانًا وبطارية سعة 50.6 كيلوواط/ساعة تمنحها مدى سير يصل إلى 286 ميلًا للشحنة الواحدة، مع مقصورة بكرسي استراحة ينحني بزاوية 135 درجة.

أطلقت مجموعة فولكس فاجن الألمانية تحذيرات للجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي للمطالبة بفرض قيود حماية وتطبيق رسوم جمركية على طرازات السيارات الهجينة القادمة من الصين. يأتي هذا التكتل لتفادي تراجع الموديلات الأوروبية وتوقف خطوط الإنتاج محليًّا، مع دعوات لإعادة هيكلة استراتيجيات التصنيع وتفعيل التنافسية للحد من انخفاض الحصص السوقية للعمالقة التقليديين.