وزير شئون المجالس النيابية يُهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بتوليه منصبه ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم، معالي المستشار الجليل عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، بمقر الهيئة، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه مهام منصبه القضائي الرفيع.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المستشار هاني حنا عن أصدق تمنياته لمعالي المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة بالتوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية، مؤكداً أن هذا التكليف جاء تتويجاً لمسيرة سيادته الكبيرة ودليلاً علي كفاءته المشهودة، كما أشاد الوزير بالدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به الهيئة، بصفتها أعرق الهيئات القضائية، في الذود عن مقدرات الوطن، وحماية المال العام، والدفاع عن حقوق الدولة المصرية في الداخل والخارج بكفاءة واقتدار.

تعزيز أطر التعاون المشترك

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز أطر التعاون المشترك والتنسيق الدائم بين الوزارة والهيئة، خاصة فيما يتعلق بالملفات القانونية والتشريعية المشتركة، حيث أكد المستشار هانى حنا حرص الوزارة على توفير كافة سبل الدعم وتيسير قنوات التواصل المستدام مع هيئة قضايا الدولة، بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أعرب المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة عن بالغ شكره وتقديره للسيد الوزير على هذه التهنئة الكريمة، مثمناً الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة شئون المجالس النيابية في تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية، مؤكداً تطلعه لمزيد من التعاون البنّاء خلال المرحلة المقبلة.