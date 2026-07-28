أبو العينين يهنئ اللواء محمود أبو عمرة بعد تجديد الثقة مساعدًا لوزير الداخلية للأمن العام

هنأ النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب اللواء محمود أبو عمرة، بمناسبة تجديد الثقة فيه مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مواصلة أداء رسالته الوطنية لحفظ أمن واستقرار الوطن.

النائب محمد أبو العينين يهنئ اللواء محمود أبو عمرة

وأكد أبو العينين أن اللواء محمود أبو عمرة يتمتع بكفاءة وخبرة أمنية كبيرة في التصدي لكافة أشكال الجريمة،موجها التحية والتقدير إلى رجال الشرطة المصرية، الذين يقدمون نموذجًا مشرفًا في التفاني والإخلاص، ويواصلون أداء واجبهم الوطني بكل شجاعة، ساهرين على حماية أمن المواطنين وصون مقدرات الوطن.

وأكد أبو العينين أن جهاز الشرطة سيظل أحد الركائز الأساسية للدولة المصرية، بما يملكه من رجال أوفياء يبذلون الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.