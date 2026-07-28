نتنياهو يواجه اختبارا صعبا في البيت الأبيض .. ملفات إيران وغزة ولبنان تهدد بتفجير الخلاف مع ترامب

يتوجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد لقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط أجواء توصف بأنها الأكثر تعقيدًا منذ سنوات، في ظل تراكم الخلافات بين الجانبين حول عدد من الملفات الأمنية والسياسية الحساسة، وفي مقدمتها إيران وقطاع غزة ولبنان والضفة الغربية وسوريا.

ووفقا لموقع “اللا" العبري، يترقب صناع القرار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نتائج هذا الاجتماع باعتباره محطة مفصلية قد تحدد شكل العلاقة بين تل أبيب وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن التحدي الأكبر أمام نتنياهو يتمثل في ترتيب أولوياته خلال الاجتماع، إذ يخشى مسؤولون أن يؤدي طرح جميع الملفات دفعة واحدة إلى إضعاف الموقف الإسرائيلي، بينما يرى آخرون أن التركيز على البرنامج النووي الإيراني يجب أن يكون العنوان الرئيسي للمباحثات، باعتباره الملف الأكثر حساسية بالنسبة لإسرائيل.

كما تبرز على جدول الأعمال إمكانية مناقشة ملفات إقليمية أخرى، من بينها توسيع اتفاقيات التطبيع مع دول عربية، وفي مقدمتها السعودية، وهو ما قد يغير مسار اللقاء ويمنحه أبعادًا سياسية تتجاوز الملفات الأمنية التقليدية.

وفي المقابل، تتخوف دوائر إسرائيلية من أن يعود نتنياهو من واشنطن بمطالب أمريكية جديدة تتعلق بملفات إقليمية معقدة، بدلاً من الحصول على تفاهمات تحقق المصالح الإسرائيلية.

ويرى مراقبون أن نجاح الزيارة سيتوقف على قدرة نتنياهو في إقناع الإدارة الأمريكية بتبني الرؤية الإسرائيلية، مع تجنب الدخول في مواجهة سياسية قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات الثنائية في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على أكثر من جبهة.