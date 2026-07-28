أيمن رشوان : تجربة بريطانيا في التحذير من الحلويات تنتشر عالميًا

أشاد الدكتور أيمن رشوان استشاري الغدد الصماء، السكر، وعلاج السمنة، بقرار السلطات البريطانية محاربة الحلويات على غرار تجربه محاربة السجائر في العالم كله، منوها أن بريطانيا تعتزم تطبيق تجربة مشابهة لتلك التي استُخدمت في مكافحة التدخين، عبر وضع تحذيرات صحية على الحلويات والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

وأوضح الدكتور أيمن رشوان عبر برنامج الدكتور على القاهرة والناس: أن تيم روكفوت، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، أكد أن السمنة أصبحت "التدخين الجديد"، وأن هذا الخطر ينبغي التعامل معه بجدية، باعتباره لا يقل خطورة عن التدخين، بل قد يتجاوز آثاره في بعض الجوانب.

وأضاف استشاري الغدد الصماء، السكر، وعلاج السمنة أن الخطة تتضمن وضع عبارات تحذيرية على الحلويات، والنشويات، والمنتجات الغذائية المغلفة، والوجبات السريعة، لتنبيه المستهلكين إلى مخاطر الإفراط في تناولها وما قد تسببه من سمنة ومضاعفات صحية، على أن يبدأ تطبيقها في منافذ بيع الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه التجربة قد تمهد لتبني إجراءات مماثلة في دول أخرى، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة لرفع الوعي بمخاطر الأغذية غير الصحية، معربًا عن أمله فى ان يكون عندنا فى القريب ضمير إنسانى يمنع ظهور هذه الاشياء الخطرة في السوق، خاصة تلك التي يقبل عليها الأطفال.