زيارة المتحف الكبير والأهرامات في يوم واحد.. «البعد الرابع» يرصد دور مطار سفنكس في دعم السياحة

في إطار مواكبة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لدعم قطاعي النقل الجوي والسياحة، تقدم الإعلامية رانيا هاشم حلقة خاصة من برنامج «البعد الرابع»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، من داخل مطار سفنكس الدولي، تحت عنوان «مطار سفنكس.. بوابة سياحة اليوم الواحد».

وتسلط الحلقة الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمطار سفنكس باعتباره أحد أحدث المطارات المصرية، ودوره في دعم خطط الدولة لزيادة الحركة السياحية، وتخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولي، وتقديم تجربة سفر أكثر سهولة وسرعة للمصريين والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.

وتأخذ الإعلامية رانيا هاشم المشاهدين في جولة داخل المطار للتعرف على إمكاناته التشغيلية، وأحدث الخدمات والتقنيات التي يقدمها، إلى جانب استعراض خططه المستقبلية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السفر، بما يواكب الطفرة التي يشهدها قطاع الطيران المدني في مصر.

كما تستعرض الحلقة الميزة الفريدة التي يتمتع بها المطار لقربه من المتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة، ومنطقة سقارة، وعدد من المقاصد السياحية والثقافية والترفيهية، وهو ما يجعله بوابة مثالية لبرامج سياحة اليوم الواحد، ويسهم في تقليل زمن الانتقال بين المطار وأهم المزارات السياحية، بما يعزز تجربة الزائر ويزيد من جاذبية المقصد السياحي المصري.

وتناقش الحلقة كيف أصبح مطار سفنكس عنصرًا مهمًا في منظومة التنمية، ليس فقط من خلال خدمة حركة الطيران، ولكن أيضًا عبر دعم الاستثمار، وتنشيط السياحة، وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، في إطار رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وربطها بخطط التنمية الشاملة.

وقالت الإعلامية رانيا هاشم إن اختيار مطار سفنكس لتصوير هذه الحلقة يأتي انطلاقًا من أهمية تعريف المشاهد بحجم التطور الذي شهدته البنية التحتية المصرية، وإبراز الدور الذي يقوم به المطار في خدمة واحد من أهم المشروعات الثقافية والسياحية في العالم، وهو المتحف المصري الكبير، إلى جانب المقاصد الأثرية المحيطة به.

وأضافت أن الحلقة تستهدف الإجابة عن أبرز التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين والسائحين حول خدمات المطار، وأهميته الاقتصادية والسياحية، وخططه المستقبلية، ودوره في جعل الوصول إلى أبرز المزارات المصرية أكثر سهولة، بما يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة نقل حديثة تدعم السياحة والاستثمار والتنمية المستدامة.

وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة من الحلقات الميدانية التي يقدمها برنامج «البعد الرابع»، والتي تهدف إلى تقديم محتوى إعلامي يواكب الإنجازات الوطنية، ويقدم للمشاهد قراءة معمقة للمشروعات التنموية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد والمواطن، انطلاقًا من رسالة البرنامج في تبسيط القضايا الاستراتيجية وربطها بحياة الناس ومستقبل التنمية في مصر.