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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب ناشئات السلة يفوز على تنزانيا ويتأهل إلى نهائيات الأفروباسكت

منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عامًا
منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عامًا
حسن العمدة

حسم منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عامًا تأهله إلى نهائيات بطولة الأفروباسكت 2026، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، بعدما بلغ المباراة النهائية لبطولة تصفيات المنطقة الخامسة، المقامة حاليًا على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره التنزاني بنتيجة 74-46، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ليحجز الفراعنة بطاقة التأهل الأولى إلى نهائيات الأفروباسكت، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من تصفيات المنطقة الخامسة.

وكان منتخب مصر قد أنهى الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 19-15، قبل أن ينجح في توسيع الفارق في الفترة الثانية، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بنتيجة 41-28.

وفي الفترة الثالثة، واصل منتخب ناشئات السلة تقدمه، لتصبح النتيجة 59-43، قبل أن يحسم المباراة في الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 74-46.

وينتظر المنتخب الوطني الفائز من مواجهة رواندا وكينيا، لمواجهته في المباراة النهائية لتصفيات المنطقة الخامسة، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وتضم قائمة المنتخب كلًا من: ملك الحملي، ياسمين الجمال، هنا الباز، ملك العزب، مريم حازم، ليلة حسام، سدرة هيثم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي نزار، سدرة شلبي، وفاطمة محمد.

ويتكون الجهاز الفني من: طارق خيري مديرًا فنيًا، مصطفى فكري مدربًا عامًا، ريم موسى مدربًا، علي عباري محللًا للأداء، فاطمة محمود طبيبة، ودعاء لبيب مديرًا إداريًا.

منتخب مصر لكرة السلة للناشئات منتخب مصر منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عامًا بطولة الأفروباسكت

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