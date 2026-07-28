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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تتصدر لقاء نتنياهو وترامب .. إسرائيل تضغط لضربة جديدة وواشنطن تتمسك بالحلول الدبلوماسية

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
القسم الخارجي

قال موقع “والا” العبري، إن الملف الإيراني سوف يحتل صدارة جدول أعمال اللقاء المرتقب بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تباين واضح في الرؤى بين الجانبين بشأن المرحلة المقبلة من التعامل مع البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية لطهران.

ووفقا لموقع “والا” تؤكد تقديرات صادرة عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن تل أبيب ترى ضرورة تنفيذ ضربات إضافية تستهدف البنية التحتية الإيرانية، بهدف إبطاء أي محاولات لإعادة بناء القدرات النووية أو تطوير منظومات الصواريخ الباليستية. وتعتقد دوائر أمنية إسرائيلية أن أي تأخير في التحرك قد يمنح إيران فرصة لاستعادة قدراتها العسكرية خلال السنوات المقبلة.

في المقابل، تبدو الإدارة الأمريكية أكثر ميلًا إلى التركيز على الجوانب الدبلوماسية وإدارة الملفات الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة، وعلى رأسها ضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز ومنع حدوث اضطرابات قد تؤثر في أسواق الطاقة العالمية. وتشير التقديرات إلى أن البيت الأبيض لا يضع خيار التصعيد العسكري في مقدمة أولوياته خلال المرحلة الحالية، مفضلًا منح المسار السياسي فرصة إضافية.

وبحسب “والا” العبري، تعول إسرائيل على المعلومات الاستخباراتية التي يعتزم نتنياهو عرضها خلال اللقاء، على أمل أن تسهم في إقناع ترامب بضرورة اتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه إيران، خاصة فيما يتعلق ببرامج الصواريخ والتطوير العسكري.

ويرى محللون أن هذا الملف سيكون الاختبار الحقيقي للعلاقة بين الطرفين، إذ تسعى إسرائيل إلى الحصول على دعم أمريكي أكبر لمواقفها الأمنية، بينما تحاول واشنطن الموازنة بين حماية مصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة قد تنعكس على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

بنيامين نتنياهو لقاء ترامب ونتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرنامج النووي الإيراني إسرائيل البيت الأبيض إيران

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